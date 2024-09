Podsumowanie wakacji 2024 Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji odbył się briefing dotyczący podsumowania wakacji. Coroczny okres wakacyjny jest intensywnym czasem pracy dla policjantów. Każdego dnia w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na drogi wyjeżdżało kilka tysięcy funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji. W całym kraju podczas okresu wakacyjnego policjanci byli zaangażowani również w działania w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, zwalczanie przestępczości narkotykowej i służbę prewencyjną.

Tegoroczne wakacje były znacznie bezpieczniejsze od ubiegłorocznych. Policjanci odnotowali 5 161 wypadków drogowych (więcej o 193 w stosunku do 2023 r.), w których zginęło 415 osób (mniej o 54 osoby w stosunku do 2023 r.), a rannych zostało 6 057 osób (więcej o 265 osób w stosunku do 2023 r.). Policjanci od początku wakacji prowadzili również wzmożone kontrole trzeźwości i zatrzymali 21 507 pijanych kierujących. Porównując dane z zeszłego roku, wyniki są lepsze, jednak nadal apelujemy o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dziś zaczyna się kolejna bardzo ważna akcja pod nazwą "Bezpieczna Droga do Szkoły". Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w wakacje policjanci przeprowadzili w 14 760 miejscach lustrację infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Wrzesień charakteryzuje się zmienną aurą co należy wziąć pod uwagę podczas kierowania pojazdem i uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego. Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze. Szybciej zapadający zmrok oraz opady deszczu wymagają od wszystkich szczególnej ostrożności. Najwięcej bowiem w kwestii wspólnego bezpieczeństwa zależy od samych uczestników ruchu drogowego.

Na briefingu poruszona została również tematyka dotcyzącą bezpieczeństwa nad wodą. Od początku wakacji w wyniku utonięcia życie straciło 189 osób (o 3 mniej niż w roku 2023), w tym 13 dzieci. Należy pamiętać, że za każdą liczbą kryje się rodzinna tragedia. Te tragiczne dane pokazują, jak ważne jest bezpieczeństwo nad wodą, dlatego apelujemy o rozsądek i ostrożność podczas wypoczynku.

Na początku wakacji Biuro Komunikacji Społecznej opublikowało spot "Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!". To akcja skierowana do młodych ludzi, potencjalnie zagrożonych narkomanią, aby ustrzec ich przed tragicznymi konsekwencjami zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Narkomania to dramat nie tylko osoby zażywającej, ale także jej najbliższego otoczenia.

Tylko w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku polscy policjanci zabezpieczyli aż 2,8 tony nielegalnych substancji, w tym:

570 kg amfetaminy i metamfetaminy,

840 kg marihuany,

1100 kg pochodnych katynonu (mefedron, klefedron, klofedron) potocznie nazywanych "kryształem",

ponad 30 000 sztuk KSD i tabletek ecstasy.

Na terenie kraju zlikwidowano 28 miejsc nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych:

w 18 przypadkach przedmiotem nielegalnej produkcji były pochodne katynonu,

w 7 przypadkach amfetaminy,

w 3 przypadkach innych substancji zabronionych.

Zatrzymano łącznie 94 osoby podejrzane o posiadanie opioidów, w tym 16 osób podejrzanych o posiadanie fentanylu i jego pochodnych. Zabezpieczono prawie 400 plastrów zawierających fentanyl i blisko 200 ml roztworów zawierających ten środek oraz morfinę i jej pochodne: 8,7g + 74 tabletki + 30 ml. Oksykodon i inne opioidy (w tym zawierające tramadol) – 588 tabletek.

Najważniejsze sprawy narkotykowe z okresu wakacyjnego:

Podczas ostatniego weekendu na terenie pomorza i wielkopolski policjanci zabezpieczyli kolejne, prawie 0,5 tony narkotyków.

(BKS KGP / kc)