#JestemTuCZEKAM – co zrobić w sytuacji zaginięcia seniora? Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Od stycznia do końca września tego roku na terenie naszego kraju zarejestrowano 1551 zaginięć osób w wieku 60+. Przytoczone dane, pochodzące z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), nie odzwierciedlają jednak skali problemu. Nie zawierają bowiem zgłoszeń zakończonych na etapie interwencji, gdzie zaginięcie seniora trwało na tyle krótko, że nie zostało formalnie zarejestrowane w policyjnej bazie danych osób zaginionych. W dzisiejszym materiale przygotowanym na potrzeby kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM, zainicjowanej przez Komendę Główną Policji, otrzymacie Państwo informacje i wskazówki pomocne w sytuacji zaginięcia Waszego podopiecznego.

„Mężczyzna, lat 67, wyszedł z domu prawdopodobnie we wczesnych godzinach rannych. Żona zauważyła jego nieobecność około 9 rano. Choruje na Alzheimera, kontakt z zaginionym jest utrudniony. Ma problemy z pamięcią i komunikacją. Niezdolny do samodzielnej egzystencji.” – to kolejny autentyczny wpis zgłoszenia dotyczącego zaginięcia osoby z policyjnego Systemu Wspomagania Dowodzenia.



W przypadku osób w wieku senioralnym choroba Alzheimera jest częstą, choć nie jedyną przyczyną zaginięcia podawaną przez zgłaszających. W jej zaawansowanym stadium chory jest niemal całkowicie zdany na członków rodziny lub opiekunów. Senior przestaje radzić sobie z codziennymi czynnościami, nie rozpoznaje bliskich mu osób, potrafi zabłądzić w znanej okolicy. Zdarza się, że w takiej sytuacji, mimo zapewnionej całodobowej opieki, oddali się i nie będzie mógł trafić z powrotem do domu.



Wśród innych powodów zaginięć osób w starszym wieku należy wymienić wypadki losowe, które wynikają ze słabszej kondycji fizycznej seniora a także zmian psychicznych związanych z procesami starzenia. Pamiętając o tym, że są to osoby szczególnie podatne na różnego sytuacje zagrażające ich życiu czy zdrowiu, czego przykładem są właśnie zaginięcia, nie zwlekajmy z naszą reakcją na dłuższą nieobecność seniora lub inny niepokojący nas sygnał związany z brakiem kontaktu z naszym podopiecznym.



Kiedy zatem zgłosić zaginięcie seniora na Policję? Od czego zacząć poszukiwania? - Pamiętajmy, że w każdym przypadku, gdy zaginie osoba, kluczową kwestią dla pomyślnego zakończenia poszukiwań jest czas. Dlatego tak ważna jest nasza szybka reakcja i współpraca z Policją.



Jakie kroki należy zatem podjąć, gdy zaginie nasz bliski? Pomoże Ci w tym nasza policyjna „checklista”.

• Natychmiast zawiadom Policję! Możesz zadzwonić na numer alarmowy 112 albo zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

• Przygotuj najważniejsze informacje dotyczące Twojego podopiecznego, o jakie z pewnością zapyta policjant przyjmujący Twoje zgłoszenie:

Imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania,

numer telefonu seniora oraz informację czy posiada przy sobie dodatkowe urządzenie pozwalające na monitorowanie jego położenia,

szczegółowy rysopis osoby zaginionej (wzrost, budowa ciała, kolor i długość włosów, kolor oczu) oraz charakterystyczne cechy i posiadane znaki szczególne;

dane na temat stanu zdrowia i przyjmowanych leków, kondycja psychofizyczna;

ulubione zajęcia, miejsca, dane kontaktowe do rodziny, przyjaciół i znajomych;

szczegółowe informacje dotyczące okoliczności zaginięcia a także to, jak mógł być ubrany;

ważne fakty z życia seniora (ostatnie miejsce pracy, wcześniejsze miejsca zamieszkania, istotne dla niego wydarzenia z przeszłości).

• Przekaż policjantom aktualną fotografię osoby zaginionej i wszystkie inne informacje mogące w Twojej ocenie pomóc w poszukiwaniach. Pamiętaj, aby niczego nie pomijać ani nie zatajać.

• Zgłoś zaginięcie podopiecznego do Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, gdzie otrzymasz dodatkową pomoc i wsparcie.

• Sprawdź najczęściej odwiedzane i ulubione miejsca podopiecznego.

• Rozpowszechnij informację o zaginięciu seniora w najbliższej okolicy, na portalach społecznościowych i w lokalnych mediach.

• Nie bój się poprosić o pomoc rodzinę, przyjaciół i znajomych. Pamiętaj, że w tej trudnej sytuacji nie jesteś sam.

• Utrzymuj kontakt z Policją i przekazuj wszystkie nowe informacje, które mogą pomóc w poszukiwaniach.

• Zadbaj, by w miejscu zamieszkania zaginionego, ktoś na niego czekał, kiedy wróci.

Koniecznie powiadom Policję i odwołaj poszukiwania w sytuacji, gdy Twój podopieczny wróci do domu!

Kampania #JestemTuCZEKAM przygotowana została przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Partnerami akcji są: Fundacja “ITAKA”- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska.

Tekst: mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda/BK KGP, Agnieszka Włodarska/BKS KGP

Film/montaż: mł. asp. Kamil Kłeczek, mł. asp. Krystian Kłeczek/ BKS KGP