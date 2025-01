Działania służby prewencyjnej w 2024 roku Data publikacji 09.01.2025 Powrót Drukuj Rok 2024 był dla polskiej Policji pełen wyzwań. Był to rok przełomowy, zahamowaliśmy negatywne skutki kilkuletniego okresu pandemii i zapaści kadrowej, budując mocne podstawy do dalszych działań, co pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość. Wszystkie te czynniki były szczególnie odczuwalne w największej i najbardziej różnorodnej z policyjnych służb, czyli służbie prewencyjnej. Służbie, która jest najbliżej społeczeństwa i w znacznym stopniu buduje wizerunek całej formacji policyjnej.

Motto polskiej Policji „Pomagamy i chronimy” ma szczególne odniesienie do policjantów służby prewencyjnej, którzy często nie uczestniczą w spektakularnych akcjach, ale codziennie są wśród ludzi, swoich mieszkańców, wsłuchują się w ich głosy i starają się spełnić ich oczekiwania w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, tym samym uspołeczniając swoje działania.

Pojedyncze działania nie zawsze są spektakularne, jednak ich liczba robi wrażenie. W 2024 roku policjanci:

► zrealizowali 5 094 354 służb o charakterze patrolowo-interwencyjnym i obchodowych,

► przeprowadzili 5 188 416 interwencji, w tym 28 795 dotyczących przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty”,

► zatrzymali 105 774 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,

► ujawnili 107 961 osób poszukiwanych,

► ujawnili 1 943 poszukiwane pojazdy,

► udzielili 51 268 pomocy i asyst uprawnionym organom,

► wykonali 3 514 364 wywiadów i ustaleń,

► w związku z działaniami wylegitymowali 10 577 609 osób,

► ujawnili 7 490 110 wykroczeń, z czego:

- 3 852 653 zakończono nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego,

- 2 884 069 zakończono zastosowaniem środków oddziaływania poza karnego (art. 41 k.w.),

- 327 505 zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu;

► zrealizowali 116 819 konwojów, w ramach których przetransportowali 150 115 osób, pokonując 10 662 969 km,

► w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych umieścili 228 813 osób, z czego 57 124 w celu wytrzeźwienia.

W ramach działań związanych z zaangażowaniem społeczeństwa w poprawę bezpieczeństwa, Policja obsługuje Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Z aplikacji dotychczas skorzystało 4 482 689 użytkowników, którzy nanieśli łącznie 3 699 581 zagrożeń. W samym 2024 roku zgłoszono 659 013 zagrożeń, co daje ponad 1 800 w ciągu jednej doby. Spośród wszystkich informacji ponad 50% zostało potwierdzonych przez Policję, w efekcie czego zagrożenia te zostały wyeliminowane bądź są na etapie ich eliminacji.

Policjanci służby prewencyjnej nie mogą być wyłącznie utożsamiani z codziennymi patrolami ulic naszych miast i wsi, albowiem istotnym elementem jest organizacja służby w środkach komunikacji publicznej, kolejowych w tym w ramach międzynarodowej organizacji UE-RAIPOL, a także działań na terenach wodnych oraz na zorganizowanych stokach narciarskich.

Ciekawostką może być fakt, że polscy policjanci, współpracując z polskimi placówkami dyplomatycznymi, podążając za Polakami w sezonie letnim i zimowym, pełnią służbę patrolową również na terenie Chorwacji, Bułgarii czy Włoch. W ostatnich latach do takiej służby łącznie skierowaliśmy już 172 policjantów, podobnie będzie w 2025 roku.

Więcej informacji:

Zadania służby prewencyjnej sięgają daleko poza granice kraju, albowiem organizowane przez Biuro Prewencji KGP konwoje zagraniczne dotyczą praktycznie całego świata. Dotychczas sprowadzaliśmy Polaków pozostających w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z blisko 60 państw na wszystkich kontynentach. Nie są to przypadki incydentalne, albowiem w samym 2024 roku policjanci:

► zrealizowali 453 konwoje zagraniczne, w ramach których przetransportowano 731 osób poszukiwanych/pozbawionych wolności, w tym:

- 444 samolotami rejsowymi (635 osób),

- 9 wojskowymi samolotami transportowymi CASA C-295 (96 osób).

Konwoje realizowano w głównej mierze z krajów europejskich, ale także z odległych destynacji, takich jak: Argentyna, Brazylia, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Wenezuela, czy USA.

Ponadto policjanci koordynowali na drogowych i lotniczych przejściach granicznych przekazanie/przejęcie 674 osób w ramach 453 konwojów.

Policja, jako organizacja stale doskonaląca się, podejmuje działania zmierzające do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności policjantów, stąd też szkolenia centralne uzupełniane są przedsięwzięciami o charakterze szkoleniowym, w eliminacjach do których uczestniczą wszyscy policjanci danej specjalizacji. W 2024 roku przeprowadzono:

► VII Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym,

► XXVIII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”,

► XXI Kynologiczne Mistrzostwa Policji,

► XIV Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”,

► V Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariuszy Policji – Oskarżycieli Publicznych.

Zauważyć należy, że w pionie prewencji służą nie tylko policjanci, ale również nasi czworonożni pomocnicy, a więc psy i konie służbowe. Aktualnie służbę w Policji pełni 867 psów służbowych specjalizacjach prewencyjnych, z których 133 „wstąpiło do służby” w 2024 roku. Na „emeryturę” w tym czasie odeszło 105 psów służbowych. Posiadamy także 63 konie służbowe, z których 10 zostało zakupionych w 2024 roku.

Tu kolejna ciekawostka: polska Policja należy do jednych z najbardziej humanitarnych organizacji na świecie, albowiem po zakończeniu służby dożywotnio zwierzętom służbowym jest zapewniane stosowne świadczenie emerytalne przeznaczone na utrzymanie i opiekę medyczną.

Prewencja nie mogłaby istnieć bez szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, których celem jest edukowanie społeczeństwa i zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom.

Budowanie społecznego zaufania to jeden z kluczowych elementów działania Policji. Chcemy być transparentni, dlatego zależy nam, by komunikacja ze społeczeństwem była zawsze jasna i dostępna dla wszystkich grup społecznych. Przez cały rok angażowaliśmy się w dialog z obywatelami, słuchaliśmy ich opinii i reagowaliśmy na ich potrzeby, przygotowując np. oryginalne i angażujące szerokie grono odbiorców kampanie społeczne oraz projekty informacyjno-edukacyjne.

#JestemTuCZEKAM

Jedną z największych kampanii, którą Policja prowadziła w minionym roku była kampania społeczna dotycząca zaginięć osób 60+ - #JestemTuCZEKAM. To projekt Biura Komunikacji Społecznej i Biura Kryminalnego KGP, którego partnerami była Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Alzheimer Polska.

Celem kampanii było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska zaginięć seniorów, edukacja w zakresie zapobiegania zaginięciom oraz właściwej i szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, poruszenie opinii publicznej i wywołanie dyskursu na temat problemu.

Kampania ruszyła 21 września 2024 r. w Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Wtedy opublikowaliśmy artykuł i spot zapowiadający kampanię. Zgodnie z założeniami wszystkie przygotowane materiały publikowaliśmy na portalu policja.pl i w mediach społecznościowych. Na potrzeby kampanii powstały łącznie cztery spoty, w tym Zapobiegaj, Działaj, Reaguj oraz materiał wideo z eksperymentu społecznego przeprowadzonego na ulicach Warszawy. W spotach wykorzystaliśmy zapisy z oryginalnych zgłoszeń zaginięć.

W efekcie dotarliśmy z naszą kampanią do ponad 10 mln odbiorców korzystających z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych portali i serwisów internetowych. Odnotowaliśmy około 200 tys. wyświetleń na social mediach KGP i liczba stale rośnie. Udzielaliśmy w tym czasie wywiadów do radia i telewizji. Nasze spoty i wideo z eksperymentu publikowane były m.in. w: Panoramie, Polsat News, Faktach TVN, Teleexpresie, TVP Info, TVP 1, TVP 3, Silver TV, TV 24, Polskim Radiu. Użytkownicy sieci podkreślali, że jest to niezwykle ważna i potrzebna kampania.

Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!

Niemal każdego dnia polskie i światowe media informują na temat kolejnych ofiar narkotyków. Niestety, nawet te przerażające informacje, nie sprawiają, że mniej osób po nie sięga. Młodzi ludzie, w poszukiwaniu nowych doznań, chęci oderwania się od problemów codzienności a czasami zwykłej ciekawości, zaczynają eksperymentować ze środkami odurzającymi.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna eksperymentować z narkotykami prędzej czy później zacznie być uzależniony. Jak mówią specjaliści, w przypadku np. fentanylu, jednego z najsilniejszych leków przeciwbólowych, jaki obecnie istnieje, stosowanego m.in. w onkologii i medycynie paliatywnej – jeśli zacznie się go przyjmować bez wyraźnych wskazań medycznych, w sposób niekontrolowany, uzależnienie następuje dużo szybciej niż po innych środkach o działaniu narkotycznym.

Chcąc zwrócić uwagę na ten problem, w Biurze Komunikacji Społecznej KGP zrodził się pomysł na stworzenie spotu skierowanego do młodych osób. Powstał on z udziałem słuchaczy kursu podstawowego zawodowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Niektóre ze scen w tym kilkunastosekundowym filmiku mogą wydawać się drastyczne – ale możecie nam wierzyć, że rozpacz najbliższych, kiedy funkcjonariusze informują ich o śmierci ukochanego dziecka z powodu przedawkowania narkotyków, jest traumatycznym przeżyciem dla obu stron. Dlatego też chcieliśmy dotrzeć bezpośrednio do młodych osób, potencjalnie zagrożonych narkomanią, aby ustrzec je przed tragicznymi konsekwencjami zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Narkomania to dramat nie tylko osoby zażywającej, ale także jej najbliższego otoczenia. Wierzymy, że dzięki temu spotowi młodzi ludzie nie podejmą gry, w której przeciwnik, jakim są narkotyki, oszukuje już od samego początku.

Spot wyemitowany został w mediach ogólnopolskich i naszych mediach społecznościowych. Użytkownicy sieci chętnie udostępniali go w swoich kanałach. Tylko na Youtubie odtworzono go ponad 12 tys. razy.

„Nie daj sobie wbić krzyża!”

Codziennie na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym pojawia się więcej miejsc, w których doszło do tragedii. Za każdą z tych liczb stoją łzy, strach o zdrowie i życie najbliższych, czasami też rozpacz po stracie ukochanego dziecka, rodzica, dziadka czy przyjaciela. Może się wydawać, że obowiązujące w naszym kraju przepisy powinny powstrzymać narastającą skalę ludzkich tragedii. Niestety, tak nie jest. To postępowanie każdego z uczestników ruchu drogowego często decyduje nie tylko o naszym, ale też i o cudzym życiu na drodze. Sprawia, że być może kolejny krzyż zostanie wbity w ziemię, że każdego dnia będzie już towarzyszył rodzinie ofiary, ale też i sprawcy nieszczęścia. Tego bezmiaru ludzkiej tragedii nie da się w żaden sposób opisać ani opowiedzieć słowami. Dlatego taki dzień jak 25 lipca, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, to była dobra okazja do tego, aby w święto patrona wszystkich kierowców samemu zrobić sobie drogowy rachunek sumienia – czy zawsze przestrzegam limitów prędkości, czy zawsze zwracam uwagę na znaki drogowe, ustępuję pierwszeństwa pieszym?

Chcąc zwrócić uwagę na problem, jakim wciąż jest bezpieczeństwo na polskich drogach w Wydziale Promocji Policji BKS KGP powstał pomysł na stworzenie spotu skierowanego do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zrealizowany został z udziałem słuchaczy kursu podstawowego zawodowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Aktorami byli również funkcjonariusze Policji na co dzień pracujący w Biurze Komunikacji Społecznej KGP. W spocie wzięła udział także Justyna Iskrzycka, reprezentantka Polski w kajakarstwie, medalistka olimpijska, wicemistrzyni Świata i mistrzyni Europy.

Spot, podobnie jak poprzedni dotyczący problemu narkomanii, był emitowany w naszych mediach społecznościowych i budził duże zainteresowanie internautów.

Ludzie to nie towar

Tym razem policjanci Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji we współpracy z Biurem Kryminalnym KGP przygotowali specjalny spot, którego celem było uświadomienie zagrożeń wynikających z działalności przestępców zajmujących się handlem ludźmi i zwrócenie uwagi na to, jak łatwo można stać się ofiarą, w tym przypadku… sutenera.

Premiera spotu miała miejsce 18 października, w Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z przestępczej działalności przestępców zajmujących się tym procederem oraz na policyjne działania, by takim przestępstwom zapobiegać i zgodnie z priorytetem Komendanta Głównego Policji skutecznie z nimi walczyć.

Stąd pomysł policjantów Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej i Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, aby poprzez ten 3,5-minutowy film dotrzeć do jak największego grona odbiorców. To się udało – materiał publikowany był nie tylko w social media, ale także w mediach tradycyjnych. Emisja materiału poświęconego temu problemowi, w którym wykorzystano fragmenty spotu, w głównym wydaniu wiadomości TVP 1 o 19.30 osiągnęła zasięg ponad 2 mln.

(KGP)