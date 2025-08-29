Finał i ogólnopolskich mistrzostw Policji w ratownictwie medycznym Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Od wtorku, 26 sierpnia br. w Komendzie Głównej Policji na terenie Warszawy i w Centrum Szkolenia Policji odbywały się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Wydział Ochrony Pracy KGP. Po zakończeniu wymagających zmagań wyłoniono trzech najlepszych zawodników indywidualnie oraz trzy najlepsze drużyny.

W kategorii indywidualnej zwycięzcami zostali:

1. podkom. Dawid ŻAK z Akademii Policji w Szczytnie

2. kom. Tomasz BEŁCH z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie

3. sierż. Łukasz KACZMAREK z Oddziału Prewencji w Katowicach

W kategorii zespołowej na podium stanęli:

1. Akademia Policji w Szczytnie

2. Odział Prewencji Policji w Krakowie

3. Oddział Prewencji Policji w Szczecinie

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym to historyczny moment dla policyjnego ratownictwa. Podczas uroczystego finału, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk podziękował wszystkim zawodnikom, organizatorom i sędziom za zaangażowanie oraz powiedział – "cieszę się, że te zawody doszły do skutku. Dzięki nim wiemy nad czym musimy popracować, w czym jesteśmy mocni, a co możemy polepszyć".

Komendant podziękował również policyjnemu zespołowi medycznemu z Legnicy za postawę udzielenia pomocy podczas zdarzenia drogowego – "to jest właśnie ta prawdziwa Wasza służba, to prawdziwe podjęcie działań. Prawdziwa interwencja. Pierwsze zawody uważam za zamknięte, wyciągajmy wnioski i życzmy sobie, żebyśmy w tym składzie spotkali się na drugich zawodach. Do zobaczenia za rok".

PODSUMOWANIE

Mistrzostwa rozpoczęły się od całodniowej konferencji pt. „Policyjne ratownictwo medyczne – działania i wyzwania”. W programie konferencji znalazły się tematy związane ściśle ze służbą policyjną. W kolejnych dwóch dniach policyjni medycy wzięli udział łącznie w 7 wymagających konkurencjach, 6 praktycznych i testu wiedzy, w których weryfikowane były wiedza, umiejętności i wyszkolenie 29 policyjnych medyków, z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego oraz z Akademii Policji w Szczytnie.

Pierwszego dnia rywalizacji na medyków czekały 4 zadania, w których musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną z ratownictwa medycznego, umiejętnościami manualnymi, ale również sprawnością fizyczną i pracą w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Zadanie nr 1 rozegrane zostało na terenie Sekcji Konnej Ogniwa Konnego i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Kozielskiej w Warszawie.

Za przygotowanie odpowiedzialni byli instruktorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ratownicy musieli zmierzyć się z poszkodowaną policjantką, która podczas prac porządkowych w stajni została kopnięta w głowę przez konia służbowego i doszło u niej do urazu mózgowo - czaszkowego. Dodatkowym dystraktorem dla uczestników były dwa konie, które poruszały się w miejscu zdarzenia podczas działań ratowniczych.

Zadanie nr 2 odbyło się w Porcie Praskim Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, a dokładnie na jednej z łodzi. Scenariusz zakładał, że podczas zabezpieczenia medycznego imprezy masowej sternik poinformował ratowników, że kilka minut wcześniej zauważył kobietę, która pływała w zbiorniku wodnym lecz od jakiegoś czasu nie może jej zlokalizować. Po krótkich poszukiwaniach udało się odnaleźć kobietę, wydobyć na łódź i po rozpoznaniu zatrzymania krążenia, przystąpić do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Tutaj utrudnieniem dla zespołów była konieczność pracy na ograniczonej przestrzeni, w hałasie oraz niesprzyjających warunkach pogodowych tj. falowanie łodzi. Nawet najprostsze zadania wymagały zaangażowania dodatkowych mięśni czy większego skupienia.

Zadanie nr 3 polegało na sprawdzeniu umiejętności jazdy ambulansem po torze.. Policyjni medycy mieli do pokonania tor o długości 800 metrów na terenie Centrum Szkolenia Policji. Konkurencja została przygotowana przez Zakład Ruchu Drogowego. Uczestnicy zmierzyli się z dziewięcioma przeszkodami rozmieszczonymi na motodromie. Oprócz przeszkód w postaci slalomów bramkowych, szykan podwójnych, slalomów klasycznych, jazdy w ograniczonej przestrzeni ratownicy musieli zatrzymać ambulans w wyznaczonym miejscu, zabezpieczyć go, wydobyć w pojazdu nosze, zabrać ze sobą plecak medyczny, a następnie przebiec 50 m, złożyć nosze, połączyć ze sobą igłę ze strzykawką, podnieść nosze i wrócić z całym wyposażeniem do ambulansu.

Zadanie nr 4 przygotowane zostało przez medyków z Sekcji Zabezpieczenia Medycznego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przy budynku starej stołówki. Z przekazanych informacji został tam odnaleziony pakunek wraz z improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Na miejscu obecny był pirotechnik w kombinezonie EOD wraz z funkcjonariuszem Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych, który ujawnił jeden pakunek w trakcie patrolu kompleksu. Podczas działań doszło do jednego wybuchu, w wyniku, którego pirotechnik został ranny. Obrażenia w postaci oparzeń dłoni oraz odmy to elementy, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy.

Zadanie nr 5 to konkurencja przygotowana przez Instruktorów Strzelań z Wydziału Wyszkolenia Strzeleckiego i Sprawności Fizycznej Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji. Na każdego z ratowników czekał przygotowany tor przeszkód, który oprócz elementów typowo strzeleckich zawierał również elementy sprawnościowe, takie jak przewroty w przód, bieg, kopnięcia w tarczę czy wyprosty ramion z leżenia przodem.

Zadanie nr 6 rozgrywało się na policyjnym lotnisku, a dokładniej w policyjnym śmigłowcu Black Hawk. Konkurencja polegała na ewakuacji rannego operatora, który uległ wypadkowi - upadł z wysokości około 6 m i wymaga szybkiego transportu śmigłowcem do szpitala. Całość konkurencji odbywała się na pokładzie statku powietrznego, który przygotowany był i wyposażony jak do prawdziwego zadania MEDEVAC. Do pomocy dla uczestników na pokładzie był medyk, który wykonywał polecenia ratowników i był nieocenioną pomocą podczas tego zadania. Zadanie przygotowane zostało przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Zadanie nr 7, było konkurencją, z którą ratownicy zmierzyli się w pierwszej kolejności. Krótki test składał się z dziesięciu pytań, sprawdzających wiedzę z ratownictwa medycznego i medycyny ogólnej, a na rozwiązanie go było 10 minut.

Tak w skrócie wyglądały zawody. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale w duchu fairplay.

Wszystkim uczestnikom Mistrzostw gratulujemy!. I do zobaczenia za rok!

Pierwszy dzień Mistrzostw – Konferencja:

Drugi dzień zmagań:

