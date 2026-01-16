Zwalczanie przestępczości kryminalnej Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 był dla Policji okresem wytężonej pracy policjantów w walce z przestępczością pospolitą. Przestępczość kryminalna ma bezpośredni bowiem wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich codzienne życie. Każde zdarzenie wymaga reakcji Policji, a wykrycie sprawcy wymaga podjęcia działań przez policjantów. To czasami wiele miesięcy ich wytężonej pracy, także operacyjnej, to również praca nie tylko w terenie, ale także analiza wielu informacji. Codziennością polskich policjantów jest zatrzymywanie sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, w tym narkotykowych, związanych z handlem ludźmi i działalnością zorganizowanych grup przestępczych.

W minionym roku Policja prowadziła mniej postępowań przygotowawczych o 37 588 (2025 r. – 402 681, 2024 r. - 440 269). Co za tym idzie, spadła liczba przestępstw stwierdzonych o 509 (2025 r. – 439 287, 2024 r.- 439 796). Wykrywalność plasuje się na zbliżonym poziomie, a nieznaczny (1,1%) spadek spowodowany jest wyłączeniem z katalogu przestępstw kryminalnych przestępstwa niealimentacji (wykrywalność w 2025 r. - 66,2%, a w 2024 r. - 67,3%).

Najbardziej powszechne i dotkliwe społecznie przestępstwa to 5 głównych kategorii, czyli: kradzież cudzej rzeczy; kradzież samochodu i samochodu poprzez włamanie; kradzież z włamaniem; rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze; bójka i pobicie. W minionym roku odnotowaliśmy spadek postępowań wszczętych w tych kategoriach o 9 980, tj. z 126 765 w 2024 r. do 116 785 w 2025 r., a co za tym idzie, zmniejszyła się liczba przestępstw stwierdzonych o 7 624 tj. z 156 713 w 2024 r. do 149 089 w 2025 r. Wzrósł natomiast wskaźnik wykrywalności o 4%, tj. z 51,2% w 2024 r. do 55,2 w 2025 r.

Blisko połowa przestępstw należących do 5 kategorii to kradzież cudzej rzeczy (56%). Kolejnymi przestępstwami, których ofiarami najczęściej padają obywatele, są kradzież z włamaniem (36%), dalej rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze (łącznie 3%), kradzież samochodu i samochodu poprzez włamanie (łącznie 3%), a bójka i pobicie na poziomie (2%) ogółu przestępstw.

Przestępczość narkotykowa

Zwalczanie przestępczości narkotykowej pozostaje jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji. W 2025 roku policjanci zabezpieczyli rekordową ilość narkotyków. Na terenie Polski przejęto 44,3 tony substancji odurzających (w 2024 r. - 30,4 tony). Dzięki informacjom przekazanym przez polską Policję, poza granicami kraju zabezpieczono dodatkowo ponad 12,5 tony narkotyków (w 2024 r. – 7,8 tony). Dzięki działaniom polskich policjantów łącznie 56,8 tony narkotyków nie trafiło na rynek.

Równie intensywne były działania wymierzone w produkcję narkotyków. Na terenie Polski policjanci zlikwidowali 84 nielegalne laboratoria wytwarzające narkotyki syntetyczne (w 2024 r. – 85). Na podstawie informacji przekazanych przez CBŚP oraz komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji, za granicami Polski zlikwidowano 19 kolejnych laboratoriów, czyli o dwa więcej niż rok wcześniej. Dzięki współpracy krajowej i międzynarodowej służb łącznie zlikwidowano 103 laboratoria narkotykowe.

Coraz większym i niepokojącym zjawiskiem w przestępczości narkotykowej jest rosnąca popularność syntetycznych substancji z grupy katynonów, takich jak mefedron czy klefedron. Nowym trendem jest także zaangażowanie zorganizowanych grup przestępczych z Ameryki Południowej w produkcję narkotyków na terenie Polski. Potwierdzają to ustalenia Policji dotyczące nielegalnych laboratoriów prowadzonych przez obywateli Meksyku.

Jedna z takich spraw została skutecznie zrealizowana w sierpniu 2025 roku dzięki zaangażowaniu, determinacji i konsekwentnym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji: CBŚP zlikwidowało laboratorium metamfetaminy - zabezpieczono 120 litrów narkotyku

Oszustwa na tzw. legendę

Utrzymujący się zauważalny trend wzrostu liczby oszustw widoczny był w minionym roku. W 2025 r. Policja odnotowała 5 226 oszustw, podczas gdy w 2024 roku liczba ta wynosiła 3 825. Na skutek tych przestępstw pokrzywdzonych zostało 5 409 osób (w 2024 r. – 4 183 osoby). Łączna suma strat finansowych poniesionych przez pokrzywdzonych w 2025 roku osiągnęła 158 676 710 zł, wobec 156 418 154 zł w roku poprzednim.

Działania policjantów - oprócz zatrzymania sprawców - koncentrują się przede wszystkim na odzyskaniu mienia. Wartość odzyskanego mienia w 2025 roku wyniosła 4 978 027 zł, natomiast w 2024 roku Policja odzyskała 5 597 598 zł. Dzięki intensywnej pracy policjantów możliwe było zatrzymanie 641 osób podejrzanych o udział w oszustwach popełnianych metodą tzw. legendy. Dla porównania, w 2024 roku zatrzymano 417 osób. Podkreślić należy, że wzrost liczby zatrzymań to efekt konsekwentnej pracy operacyjnej, skutecznej analizy zgromadzonych informacji oraz ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami.

Przestępstwo na tzw. legendę polega na celowym manipulowaniu emocjami ofiar. Sprawcy wykorzystują strach, zaufanie oraz poczucie obowiązku, aby skłonić pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy lub innych wartości. Jeszcze niedawno najczęściej spotykaną formą tego typu oszustw były działania „na wnuczka”. Coraz częściej jednak sprawcy podszywają się nie tylko pod członków rodziny, lecz także pod funkcjonariuszy publicznych, takich jak policjanci, prokuratorzy czy funkcjonariusze CBŚP , a także pod inne osoby powszechnie cieszące się autorytetem i zaufaniem. W minionym roku odnotowaliśmy również próby podszywania się pod Komendanta Głównego Policji, co potwierdza rosnącą śmiałość oraz skalę działań przestępczych w tym obszarze.

Do najpoważniejszych przestępstw kryminalnych należą te z użyciem przemocy, pozbawieniem wolności, a także o charakterze pedofilskim.

Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne ( art. 189a, 203 i 204 k.k. )

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa i praw człowieka jest przestępczość związana z handlem ludźmi, która jest wyzwaniem dla policjantów pionów kryminalnych.

W 2025 r. Policja wszczęła 14 spraw z art. 189a k.k. (handel ludźmi). W ich ramach stwierdzono 24 przestępstwa, a 16 osób usłyszało zarzuty. Wszczęto również 43 sprawy z art. 204 k.k. (stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo), w których stwierdzono 109 przestępstw i ustalono 60 podejrzanych. Ponadto wszczęto 9 spraw z art. 203 k.k. (zmuszenie do uprawiania prostytucji), w których stwierdzono 4 przestępstwa i ustalono 4 podejrzanych.

Liczba tego rodzaju przestępstw utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2024 r. Wówczas wszczęto 11 spraw z art. 189a k.k., w których stwierdzono 17 przestępstw i ustalono 11 podejrzanych. W przypadku art. 204 k.k. wszczęto 53 sprawy, stwierdzono 250 przestępstw i ustalono 89 podejrzanych. Natomiast z art. 203 k.k. wszczęto 9 spraw, w których stwierdzono 5 przestępstw i ustalono 3 podejrzanych.

Cyklicznie prowadzone kampanie edukacyjne Policji znacząco zwiększyły świadomość społeczną wśród młodych osób wchodzących na rynek pracy. Treści dotyczące współczesnych form handlu ludźmi oraz związanych z nim zagrożeń to kluczowy element uświadamiania obywateli, czym jest przestępstwo handlu ludźmi i jak nie paść jego ofiarą.

Od kilku lat aktualne tendencje w przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz przestępczości powiązanej pozostają niezmienne. W Polsce najczęstszą formą wykorzystania jest praca o charakterze przymusowym, a na drugim miejscu znajduje się eksploatacja seksualna.

Istotny wpływ na ograniczenie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, ma wzmocniona współpraca międzynarodowa pomiędzy organami ścigania państw Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi, która zwiększa skuteczność zwalczania tego transgranicznego procederu.

Ważnym elementem zwalczania przestępstwa handlu ludźmi są działania Policji realizowane m.in. w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2025–2027. Głównym celem tego planu jest zapewnienie warunków niezbędnych do wspierania ofiar tego przestępstwa oraz skuteczne przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Pedofilia i pornografia dziecięca

Życie przenosi się do sieci, a rozwój cyfryzacji powoduje, że i tam przestępcy szukają możliwości. Jednym z najaktywniejszych przestępstw, jakie istnieją, jest pedofilia. W ostatnich latach widzimy znaczący rozwój nowych technologii, w tym szczególnie sztucznej inteligencji, a to jest zagrożeniem dla dzieci.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń są tzw. deepfake. Technologia ta pozwala na wykorzystanie zdjęć dzieci zamieszczonych w mediach społecznościowych i ich automatyczne przekształcanie w bardzo realistyczne, fałszywe materiały o charakterze pornograficznym. Materiały te są następnie wykorzystywane przez sprawców do szantażowania małoletnich, m.in. poprzez groźby ich rozpowszechnienia wśród rówieśników lub nauczycieli w celu wymuszenia kolejnych zdjęć lub pieniędzy.

Policjanci pionu kryminalnego prowadzą cykliczne działania, których celem jest ustalenie i zatrzymanie osób produkujących, posiadających i rozpowszechniających materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich.

W 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili siedem operacji, w ramach których wykonali blisko 6,5 tys. przeszukań. Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. W wyniku tych działań zabezpieczono ponad 2,5 mln plików zawierających nielegalne treści CSAM.

Realizowany przez Policję Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026 umożliwił wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych oraz wewnętrznych. Rozwiązania te mają na celu kompleksową ochronę małoletnich przed przestępstwami pedofilskimi popełnianymi w Internecie oraz zwiększenie skuteczności wykrywania i ścigania sprawców.

Zabójstwo - art. 148 k.k.

Życie ludzkie jest najwyższą wartością chronioną przez prawo. W 2024 r. odnotowaliśmy 503 zabójstwa, natomiast w 2025 r. liczba ta nieznacznie wzrosła i wyniosła 505 czynów. Od lat najczęstszym motywem tych przestępstw są nieporozumienia rodzinne, a sprawcy często działają pod wpływem alkoholu. Istotnym motywem pozostaje również tło rabunkowe. Analiza tych zdarzeń pokazuje, że znaczną grupę sprawców stanowią osoby z najbliższego otoczenia ofiary, które działają w afekcie.

Zwalczanie przestępczości pseudokibiców

Skuteczność działań Policji w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców jest efektem stałej pracy operacyjnej, szybkiej reakcji na zagrożenia oraz dobrej współpracy pomiędzy różnymi jednostkami. Dzięki zaangażowaniu policjantów możliwe jest nie tylko reagowanie na już zaistniałe zdarzenia, ale przede wszystkim zapobieganie niebezpiecznym konfrontacjom, zanim do nich dojdzie. Działania te realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w przestrzeni publicznej.

W 2025 roku Policja kontynuowała intensywne działania przeciwko przestępczości związanej ze środowiskiem pseudokibiców. Na terenie Polski doszło do 16 konfrontacji siłowych, co stanowi wyraźny spadek w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy odnotowano 35 takich zdarzeń.

Kluczowe znaczenie miały działania zapobiegawcze. W minionym roku policjanci skutecznie zapobiegli 133 planowanym konfrontacjom siłowym. Dla porównania, w 2024 roku zapobieżono 151 konfrontacjom.

W 2025 roku przedstawiono 2334 zarzuty osobom powiązanym ze środowiskiem pseudokibiców. Przeprowadzono 462 realizacje, a wobec 309 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowy areszt. W 2024 roku liczby te wynosiły odpowiednio 2328 zarzutów, 573 realizacje oraz 293 osoby tymczasowo aresztowane.

Priorytetem działania policjantów jest odzyskanie i zabezpieczenie mienia na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien. W wyniku działań Policji w 2025 roku zabezpieczono mienie o wartości blisko 9,3 mln zł, podczas gdy w 2024 roku jego wartość wyniosła ok. 8,4 mln zł. W trakcie czynności u podejrzanych zabezpieczono łącznie blisko 3 tony narkotyków, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 1,6 tony zabezpieczonych w 2024 roku.

W 2025 roku policjanci zabezpieczyli 17 jednostek broni oraz 199 sztuk amunicji. Rok wcześniej zabezpieczono 16 jednostek broni i 955 sztuk amunicji.

Poszukiwania osób ukrywających się

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, a także osób zaginionych, jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Działania te wynikają z planów działalności Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Każdego roku do Policji trafia ponad 200 tysięcy podstaw poszukiwań, takich jak listy gończe, nakazy doprowadzenia, zarządzenia dotyczące ustalenia miejsca pobytu oraz zgłoszenia zaginięć. W 2024 roku wpłynęło ponad 212 tysięcy takich spraw, natomiast w 2025 roku było ich ponad 214 tysięcy.

Pomimo niewielkiego wzrostu liczby nowo wszczętych poszukiwań w 2025 roku, działania Policji koncentrują się na jak najszybszym i skutecznym zakończeniu każdej sprawy. Dotyczy to również osób poszukiwanych na podstawie listów gończych, czyli sprawców zarówno najpoważniejszych przestępstw, jak i drobniejszych czynów.

W 2025 roku Policja otrzymała ponad 30 tysięcy listów gończych. W celu ustalania miejsc pobytu osób poszukiwanych funkcjonariusze wykorzystują nowoczesne metody pracy oraz szeroką współpracę, w tym współpracę międzynarodową.

Przykładem takiej współpracy jest działający w strukturze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Punkt Kontaktowy ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), który zajmuje się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców objętych listami gończymi oraz Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Dzięki działalności polskiego Punktu Kontaktowego ENFAST w 2025 roku służby zatrzymały 67 najbardziej poszukiwanych osób, z czego 59 było poszukiwanych przez polskie organy ścigania, a 8 przez inne państwa europejskie i zatrzymanych na terenie Polski.

W ramach całej sieci ENFAST w 2025 roku policjanci zatrzymali blisko 350 najgroźniejszych osób poszukiwanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje i organizacje partnerskie, takie jak Kanada, Australia, US Marshals oraz Europol.

W 2025 roku Policja przeprowadziła trzy ogólnopolskie akcje poszukiwawcze, których celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Działania zrealizowano w lutym, czerwcu i listopadzie, a każda z akcji była koordynowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i prowadzona przy udziale innych służb, w tym Straży Granicznej.

Łącznie, w ramach trzech ogólnopolskich akcji poszukiwawczych przeprowadzonych w 2025 roku, Policja zatrzymała 4 766 osób, w tym 515 cudzoziemców. Działania te pokazują skuteczność i determinację Policji w ściganiu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz potwierdzają, że konsekwentne działania poszukiwawcze są jednym z kluczowych elementów zapewniania bezpieczeństwa w Polsce.

Poszukiwania osób zaginionych

Zaginięcie osoby jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń dla jej bliskich. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Przyczyny zaginięć są różne i mogą wynikać m.in. z wypadków losowych, problemów zdrowotnych, świadomych decyzji danej osoby lub działań osób trzecich.

W 2025 roku jednostki organizacyjne Policji prowadziły poszukiwania 13 553 osób zaginionych, w tym 3 022 osób zakwalifikowanych do poziomu I, czyli spraw, w których istniało bezpośrednie i realne zagrożenie życia lub zdrowia osoby zaginionej. Dla porównania, w 2024 roku liczba osób zaginionych wyniosła 13 540, z czego 3 150 stanowiły osoby zakwalifikowane do poziomu I.

Mimo niewielkiego wzrostu liczby zgłoszeń w 2025 roku Policja bardzo skutecznie realizowała poszukiwania. Liczba zakończonych spraw utrzymała się na wysokim poziomie, porównywalnym z rokiem 2024. Spośród 13 553 osób zgłoszonych jako zaginione w 2025 roku zakończono 13 677 spraw, co przełożyło się na skuteczność na poziomie 106 procent. Wynik ten jest efektem odnalezienia również osób zgłoszonych jako zaginione w latach wcześniejszych.

Wysoka skuteczność poszukiwań jest wynikiem zaangażowania policjantów oraz wykorzystania specjalistycznego sprzętu i zasobów. W działaniach wykorzystywane są m.in. śmigłowce, drony i sonary. Wspomagają nas policjanci z oddziałów prewencji Policji i psy tropiące wyspecjalizowane w poszukiwaniach osób zaginionych na terenach leśnych. Gdy sytuacja tego wymaga wspomagają nas nurkowie.

W połowie 2025 roku Policja wprowadziła nowe, uproszczone zasady poszukiwania osób zaginionych, których celem jest szybsza reakcja i skuteczniejsza pomoc osobom zagrożonym, zwłaszcza dzieciom i osobom wymagającym opieki.

Najważniejszą zmianą jest odejście od trzech poziomów poszukiwań na rzecz dwóch:

Poziom I - gdy istnieje realne i bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby zaginionej,

- gdy istnieje osoby zaginionej, Poziom II - gdy zaginięcie nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, ale nadal wymaga działań Policji.

Zmiany przepisów dotyczących poszukiwań osób zaginionych

Child Alert

W 2025 roku polska Policja po raz siódmy uruchomiła procedurę Child Alert w związku z zaginięciem 11-letniej dziewczynki, która zniknęła w połowie maja po wizycie u dziadków. System został ogłoszony 14 maja 2025 r., kiedy okoliczności zaginięcia wskazywały na możliwe zagrożenie życia lub zdrowia dziecka.

Procedura Child Alert to specjalny alarmowy system poszukiwań stosowany w nagłych wypadkach zaginięcia dziecka, który pozwala na błyskawiczne upublicznienie informacji o zaginięciu poprzez media, Internet i SMS-y. Ma on na celu jak najszybsze dotarcie z informacją do możliwie największej liczby mieszkańców oraz zaangażowanie społeczeństwa w pomoc w poszukiwaniu - im wcześniej zostanie uruchomiony, tym większa szansa na odnalezienie dziecka.

Dzięki natychmiastowej reakcji służb i dużemu zaangażowaniu społeczeństwa, dziewczynka została odnaleziona cała i zdrowa następnego dnia.

Wydział Przestępstw Niewykrytych „Archiwum X”

W 2025 roku funkcjonariusze i pracownicy pionu zajmującego się przestępstwami niewykrytymi analizowali sprawy dotyczące najpoważniejszych przestępstw, w których do dziś nie ustalono sprawców. Czynności te były realizowane m.in. w trybie art. 327 § 3 k.p.k. oraz w postępowaniach podjętych po wcześniejszym umorzeniu. Łącznie w 256 sprawach prowadzono czynności procesowe i analityczne.

Dzięki skutecznej pracy policjantów Archiwum X w dwóch postępowaniach ustalono sprawców zabójstw. W jednej ze spraw zatrzymano mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut z art. 148 § 2 k.k., a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Sprawca drugiego czynu zmarł zanim trafił przed oblicze sądu.

W 5 sprawach dotyczących zabójstw, w których sprawców ustalono i zatrzymano w latach ubiegłych, w 2025 roku zapadły w pierwszej instancji wyroki skazujące. W jednej z tych spraw sąd orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W 2025 roku Komendant Główny Policji powołał dwie grupy śledcze do prowadzenia spraw o szczególnie złożonym charakterze i zasięgu ogólnokrajowym. W działaniach tych wykorzystywane są specjalistyczne kompetencje pionów „Archiwum X” na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

W jednym z postępowań podjętych z umorzenia w minionym roku przeanalizowano około 300 tomów dodatkowych akt, co pokazuje skalę i złożoność prowadzonych działań.

Czynności prowadzone w sprawach przestępstw niewykrytych często wymagają współpracy z Policją innych państw. Przykładem takiego działania jest sprawa zabójstwa Zbigniewa A., do którego doszło 17 lipca 2015 roku. Początkowo przyjęto hipotezę, że przyczyną zgonu było upojenie alkoholowe i nieszczęśliwy upadek. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono jednak, że śmierć nastąpiła w wyniku ciosu w kark, zadanego najprawdopodobniej metalowym przedmiotem przypominającym klucz do świec zapłonowych, który ujawniono w pobliżu miejsca zdarzenia. W toku postępowania ustalono i przesłuchano świadków, pobrano materiał do badań genetycznych oraz przebadano zabezpieczone narzędzie. Wyniki ekspertyz nie pozwoliły jednak jednoznacznie wskazać sprawcy i w 2016 roku sprawa została umorzona z powodu jego niewykrycia. W 2025 roku funkcjonariusze pionu przestępstw niewykrytych ponownie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Ustalono, że ślady DNA ujawnione na narzędziu zbrodni należą do mężczyzny, który zadał ofierze śmiertelne ciosy.

W lipcu 2025 roku prokuratura okręgowa podjęła śledztwo, a prokurator wydał nakaz zatrzymania i doprowadzenia ustalonego mężczyzny w charakterze podejrzanego. Dalsze czynności funkcjonariuszy Archiwum X wykazały, że mężczyzna przebywa na terenie Czech.

Dzięki współpracy międzynarodowej i realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania strona czeska zatrzymała podejrzanego, a następnie przekazała go polskim organom ścigania. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 148 § 2 k.k., a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Interoperacyjność systemów Policji i Prokuratury Krajowej w kierunku cyfryzacji postępowań karnych

W grudniu 20254 r. Prokurator Krajowy oraz Komendant Główny Policji podpisali porozumienie dotyczące elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem Prokuratury Krajowej PROK-SYS, a policyjnym systemem Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

Współpraca ta obejmuje przekazywanie informacji o prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym danych dotyczących dowodów rzeczowych, a także przekazywanie Policji zdigitalizowanych (czyli przetworzonych do postaci cyfrowej danych pisanych i drukowanych) akt spraw karnych. Elektroniczny i uporządkowany obieg informacji pozwoli skrócić czas ich weryfikacji oraz wyeliminować konieczność wielokrotnego przekazywania tych samych dokumentów różnymi kanałami. Wspólne standardy wymiany danych poprawią także kompletność i jakość informacji wykorzystywanych przez prokuratorów i policjantów.

Zintegrowana wymiana danych ograniczy potrzebę ręcznego pozyskiwania dokumentów, zmniejszy obciążenia administracyjne oraz wyeliminuje opóźnienia związane z tradycyjnym obiegiem akt.

Wprowadzenie możliwości przekazywania cyfrowych akt spraw karnych zwiększy przejrzystość i spójność danych, ułatwi koordynację działań, poprawi jakość analiz oraz pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji procesowych.

BKS KGP

