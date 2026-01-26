Bezpieczny 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – podsumowanie działań Policji Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tak jak w poprzednich latach, możemy określić mianem bezpiecznego. Policjanci zabezpieczali wszystkie wydarzenia organizowane w ramach WOŚP, tak aby każda osoba biorąca w nich udział, mogła czuć się bezpiecznie.

Priorytet: Bezpieczeństwo wolontariuszy i darczyńców

Głównym zadaniem funkcjonariuszy w całym kraju było zapewnienie spokoju uczestnikom tegorocznej zbiórki. Na ulicach miast i miasteczek pojawiły się wzmożone patrole umundurowanych policjantów prewencji, których obecność dawała poczucie komfortu wolontariuszom oraz osobom wspierającym akcję. Funkcjonariusze byli wszędzie tam, gdzie potrzebowali nas obywatele.

Równie istotną rolę odegrali funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policyjni wywiadowcy. Działając po cywilu, monitorowali miejsca zgromadzeń i imprez plenerowych, aby skutecznie eliminować wszelkie próby zakłócania porządku publicznego.

Finał przebiegł spokojnie i bezpiecznie. Według wstępnych danych odnotowano tylko 7 przestępstw, w tym m.in. kradzież, kradzież z włamaniem i rozbój, 12 wykroczeń w związanych m.in. z zakłócaniem porządku, kradzieżami i nieobyczajnym wybrykiem. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób.

Blisko 20 tys. policjantów było obecnych wszędzie tam, gdzie działo się dobro – od lokalnych sztabów po główny finał na Błoniach PGE Narodowego. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem aż do kulminacyjnego momentu, jakim było tradycyjne „światełko do nieba”.

Edukacja, pasja i wsparcie

Tegoroczny Finał był także doskonałą okazją do bezpośrednich spotkań z obywatelami. Na stoiskach promocyjnych w całej Polsce policjanci: rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa, prezentowali nowoczesny sprzęt: od radiowozów i ambulansów kryminalistycznych po roboty pirotechniczne i pojazdy opancerzone, zachęcali do wspólnego wspierania celu zbiórki.

Mundurowi dla Orkiestry

Policjanci nie ograniczyli się jedynie do pełnienia służby. Wielu z nich wzięło czynny udział w biegach charytatywnych oraz licznych licytacjach. Kierownictwo polskiej Policji przekazało na aukcje wyjątkowe przedmioty. W tym roku można wylicytować oryginalną czapkę generalską - element umundurowania, który z pewnością będzie prawdziwą perełką w każdej kolekcji oraz unikatowy voucher na zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. To niezwykle rzadka okazja, szczególnie w roku jubileuszowym 95-lecia Lotnictwa Policji, by zajrzeć „od kuchni” do świata policyjnego lotnictwa, poznać kulisy służby lotników Policji oraz zobaczyć z bliska nowoczesne śmigłowce policyjne.wspierając tym samym cel tegorocznej zbiórki.

Link do licytacji: Oryginalna czapka generalska oraz wizyta w Bazie Lotnictwa Policji

W ramach wsparcia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na aukcję charytatywną trafia również niezwykła i unikatowa nagroda – „Dzień otwarty służby kontrterrorystycznej na 50-lecie jednostki BOA”. To niepowtarzalna okazja, by z bliska poznać elitarną służbę, jej wyposażenie, metody działania oraz ludzi stojących na straży bezpieczeństwa.

Link do licytacji: Wyjątkowa aukcja dla WOŚP – Dzień otwarty służby kontrterrorystycznej z okazji 50-lecia jednostki BOA

Zdjęcia: BKS KGP, KSP

