50 lat BOA Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Nie widać ich na co dzień. Pojawiają się wtedy, gdy sytuacja wymaga najwyższych umiejętności, precyzji i odwagi. Działają podczas zatrzymań najgroźniejszych przestępców, uwalniają zakładników, zabezpieczają miejsca zagrożone atakiem terrorystycznym, wspierają policjantów w najbardziej wymagających interwencjach. W 2026 roku Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” obchodzi 50-lecie powstania. To pół wieku historii ludzi, którzy pozostają w gotowości do realizacji najtrudniejszych zadań.

Początki sięgają 1976 roku

Historia polskich jednostek kontrterrorystycznych rozpoczęła się w czasach, gdy Europa mierzyła się z falą zamachów terrorystycznych i rosnącym zagrożeniem ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Odpowiedzią na te wyzwania było utworzenie 22 lutego 1976 roku pierwszej w Polsce specjalistycznej jednostki przeznaczonej do działań o najwyższym stopniu ryzyka – Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej.

Jej zadaniem było reagowanie w sytuacjach, z którymi nie mogły poradzić sobie standardowe siły policyjne – podczas zatrzymań szczególnie niebezpiecznych osób, działań wobec sprawców aktów przemocy czy zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Przez kolejne dekady formacja przechodziła kolejne etapy rozwoju. Zmieniały się zagrożenia, technologia i sposób prowadzenia działań, ale niezmienne pozostały wymagania wobec funkcjonariuszy: doskonałe wyszkolenie, odporność psychiczna i umiejętność działania zespołowego.

To właśnie zdobywane przez lata doświadczenie, udział w operacjach oraz współpraca z najlepszymi jednostkami specjalnymi na świecie stworzyły fundament dzisiejszego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

BOA – profesjonalna odpowiedź na współczesne wyzwania

Obecna struktura CPKP „BOA” funkcjonuje od 2018 roku. Jednostka jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa, odpowiadając za realizację najbardziej skomplikowanych i niebezpiecznych zadań.

Jednocześnie w każdym województwie działają Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, których funkcjonariusze wspierają lokalne jednostki Policji. To oni podejmują działania wobec osób stwarzających szczególne zagrożenie, uczestniczą w akcjach uwalniania zakładników, zabezpieczają operacje wysokiego ryzyka i reagują w sytuacjach wymagających specjalistycznych kompetencji.

CPKP „BOA” pełni rolę jednostki centralnej. Koordynuje działania, wyznacza standardy i stale rozwija zdolności całego systemu kontrterrorystycznego Policji.

Setki działań, jedna misja

Tylko w pierwszej połowie 2026 roku jednostka skoordynowała blisko 900 działań, przeprowadziła prawie 30 realizacji, których efektem było zatrzymanie ponad 50 szczególnie niebezpiecznych osób. Kontrterroryści wspierali także około 60 działań ochronnych, realizowali zadania minersko-pirotechniczne oraz wykonywali specjalistyczne prace podwodne.

Za każdą liczbą stoją konkretne historie: zatrzymania osób podejrzewanych o najpoważniejsze przestępstwa, działania przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym czy operacje wymagające precyzyjnego planowania i współpracy wielu służb.

Wśród nich znalazły się również działania prowadzone na skalę międzynarodową, jak operacje wymierzone w przestępczość narkotykową, będące przykładem skutecznej współpracy polskich policjantów z funkcjonariuszami innych państw.

Profesjonalizm budowany każdego dnia

W świecie kontrterrorystów nie ma miejsca na przypadek. Każda operacja jest poprzedzona wielogodzinnymi przygotowaniami, analizą i treningiem. Codzienna służba funkcjonariuszy BOA to setki godzin ćwiczeń - od działań taktycznych i dowódczo-sztabowych, przez szkolenia na wodach Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców, po doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.

Ważnym elementem rozwoju są także szkolenia międzynarodowe. Polscy kontrterroryści regularnie wymieniają doświadczenia i doskonalą umiejętności z najlepszymi jednostkami specjalnymi na świecie.

Szczególne miejsce zajmują policyjni strzelcy wyborowi. Ich profesjonalizm, poziom wyszkolenia i umiejętności doceniają partnerzy z Europy i świata m.in. podczas międzynarodowych warsztatów organizowanych w ramach współpracy jednostek specjalnych. Polscy funkcjonariusze należą do ścisłej światowej czołówki.

BOA to przede wszystkim ludzie

Za wyposażeniem, procedurami i technologią stoją ludzie. Funkcjonariusze, którzy każdego dnia przygotowują się na sytuacje, które wymagają natychmiastowej i profesjonalnej reakcji. To służba oparta na zaufaniu - do partnera z zespołu, dowódcy i własnych umiejętności. To także odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób, często w najbardziej dramatycznych okolicznościach.

50 lat historii BOA to tysiące funkcjonariuszy, którzy tworzyli i rozwijali tę formację. To doświadczenie kolejnych pokoleń, które przekazywane jest następnym policjantom.

Dziś Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” korzysta z tych doświadczeń, ale jednocześnie patrzy w przyszłość. Nowe technologie, zmieniające się zagrożenia i coraz większe wymagania wobec służb sprawiają, że doskonalenie umiejętności pozostaje nieodłącznym elementem tej jednostki. Tu nie ma miejsca na rutynę. Ważne jest przygotowanie, współpraca i odpowiedzialność.

(BKS KGP / ak)