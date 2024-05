Sukcesy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Data publikacji 16.05.2024 Powrót Drukuj Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji zostało utworzone 15 maja 2008 r. i tego właśnie dnia mija szesnasta rocznica utworzenia tej komórki w strukturach Komendy Głównej Policji. BMWP KGP realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji, odpowiada za jej rozwój, zarządzanie i koordynowanie całości działań krajowych w tym zakresie. W 2023 r. BMWP KGP zrealizowało łącznie 1440 koordynacji wniosków dotyczących zatrzymań osób poszukiwanych ENA.

W polskiej Policji punktem kontaktowym i miejscem, gdzie zbiegają się wszystkie międzynarodowe kanały wymiany informacji policyjnych - Single Point of Contact (SPOC) - jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Zgodnie z regulaminem Komendy Głównej Policji, BMWP KGP pełni funkcję Krajowego Biura Interpolu, Jednostki Krajowej Europolu i biura SIRENE, w ramach których zapewnia całodobową wymianę informacji.

Komórka ta koordynuje i nadzoruje wszystkie działania w ramach międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej, operacyjnej i szkoleniowej. W jej strukturze funkcjonuje sześć wydziałów: Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej, Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych, Wydział Wsparcia Poszukiwań, Wydział Wsparcia Wymiany Informacji, Wydział Współpracy Strategicznej i Wydział Ogólny.

W strukturze BMWP KGP znajduje się Centrum Komunikacji Międzynarodowej - całodobowy punkt kontaktowy dla Policji i innych podmiotów krajowych oraz partnerów zagranicznych. Funkcjonariusze pełniący służbę jako dyżurni BMWP udzielają konsultacji policjantom realizującym czynności związane z międzynarodową wymianą informacji kryminalnych, poszukiwaniami międzynarodowymi oraz są odpowiedzialni za realizację spraw niecierpiących zwłoki, do których dochodzi poza urzędowymi godzinami działalności biura. Szczególny rodzaj takich czynności to sprawy związane z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego na wniosek krajowych jednostek policji, policji zagranicznych lub przy bezpośredniej współpracy z Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego obsługującymi nr 112.

Poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania (SIS) i Czerwoną Notą / Dyfuzją (Interpol)

Biuro koordynuje czynności dotyczące działań transgranicznych takich jak obserwacja transgraniczna czy pościg transgraniczny, jak również podejmuje czynności w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia zawsze wtedy, gdy wymagane jest szybkie działanie na poziomie międzynarodowym.

Dodatkowo koordynuje i wspiera poszukiwania międzynarodowe wobec osób i przedmiotów z wykorzystaniem SIS oraz bazy Interpolu, zgrywa przekazania i ekstradycje, a także tranzyty z nimi związane. Dba o jakość danych wprowadzanych do baz Interpolu oraz SIS.

Wiodącym kanałem prowadzenia poszukiwań międzynarodowych w celu zatrzymania i ekstradycji do Polski osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest kanał SIS (System Informacyjny Schengen). Wpisów do SIS w celu zatrzymania i ekstradycji dokonują uprawnione sądy i prokuratury (z wyłączeniem szczebla rejonowego), w głównej mierze w związku z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Po uzyskaniu informacji o możliwym pobycie poszukiwanej osoby na terenie państw korzystających z SIS, jednostka Policji prowadząca poszukiwania krajowe wnioskuje we właściwym trybie o wydanie ENA przez Sąd Okręgowy. Właściwy organ sądowy lub prokuratorski prowadzący sprawę dokonuje wpisu do SIS i przesyła do BMWP KGP materiały w celu wszczęcia poszukiwań międzynarodowych. Dane osoby poszukiwanej trafiają do SIS po dokonaniu stosownej weryfikacji przekazanych materiałów i zatwierdzeniu wpisu w SIS przez BMWP KGP.

SIS - statystyki

W 2023 r. BMWP KGP zrealizowało łącznie 1440 koordynacji dotyczących zatrzymań osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, w tym 1096 to zatrzymania wykonane dla Polski przez funkcjonariuszy z zagranicy, natomiast w Polsce dla partnerów zagranicznych zatrzymano 304 osoby.

BMWP KGP odpowiada również za wszczynanie poszukiwań międzynarodowych kanałem Interpolu. Po otrzymaniu wniosku zgodnego z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 04 lutego 2021 r. i weryfikacji otrzymanych materiałów, dokonuje rejestracji poszukiwań poprzez System Informacyjny Interpolu I-24/7, zgodnie z dyspozycją organów wnioskujących i zgodnie ze wskazanym obszarem prowadzonych poszukiwań. Wniosek Krajowego Biura Interpolu weryfikowany jest przez Sekretariat Generalny i po dokonaniu jego akceptacji osoba figuruje jako poszukiwana w systemach Interpolu.

Interpol - statystyki

W samym tylko 2023 r. w Polsce 1236 razy wszczęto poszukiwania kanałem Interpolu i zrealizowano 334 zatrzymania osób poszukiwanych, z czego partnerzy zagraniczni zatrzymali 200 osób poszukiwanych przez Polskę, a polscy policjanci dla zagranicy zatrzymali 134 osoby.

Obecnie w Wydziale Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP jest 5741 aktywnych poszukiwań osób na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w celu zatrzymania za pośrednictwem kanału SIS (stan na dzień 01.03.2024 r.) W samym tylko 2023 r. wszczęto takie poszukiwania w stosunku do 2617 osób. Natomiast za pośrednictwem kanału Interpol w celu zatrzymania prowadzonych jest 6567 aktywnych poszukiwań osób (stan na dzień 01.03.2024 r.).



Europol - zadania Jednostki Krajowej Europolu

Zgodnie z przyjętym regulaminem KGP zadania w zakresie organizowania i koordynowania przedsięwzięć wynikających z członkostwa w Europolu realizowane są przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Za jego pośrednictwem Komenda Główna Policji (jako Jednostka Krajowa Europolu), zgodnie z przyjętymi porozumieniami o współpracy, koordynuje wymianę informacji polskich organów ochrony porządku publicznego, takich jak Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, CBA czy ABW .

Ponadto każda jednostka krajowa oddelegowuje do Europolu co najmniej jednego oficera łącznikowego, który pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego. W chwili obecnej skład polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu to 7 przedstawicieli polskich organów, w tym z Policji, Straży Granicznej, KAS oraz ABW.

Polskie organy ścigania mogą korzystać z wielu usług operacyjnych Europolu, przede wszystkim z możliwości analizy operacyjnej, w tym z tzw. projektów analitycznych, które obejmują najważniejsze obszary międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej, jak również możliwość korzystania z aplikacji SIENA - dedykowanego kanału wymiany między państwami członkowskimi oraz Europolem.

Formy współpracy

Międzynarodowa współpraca Policji ma dwa wymiary - pozaoperacyjny i operacyjny. W pierwszym przypadku jest to udział w tworzeniu prawa unijnego, współpraca szkoleniowa zarówno z państwami Unii Europejskiej, jak i spoza tego kręgu (np. w ramach Partnerstwa Wschodniego czy ze Stanami Zjednoczonymi). Współpraca pozaoperacyjna obejmuje również udział polskiej Policji w misjach międzynarodowych prowadzonych pod egidą UE i ONZ (obecnie są to Kosowo, Gruzja, Ukraina, Armenia oraz Sudan Południowy, w przeszłości również Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Albania, Macedonia, Liberia, Afganistan, Irak oraz Tadżykistan). Dzięki temu tworzona jest płaszczyzna do współpracy operacyjnej i nawiązywane są bezpośrednie kontakty z partnerami zagranicznymi.

Wiele aktualnych wysiłków Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP koncentruje się na zbliżającym się przewodnictwie Polski w Radzie Unii Europejskiej. Już od 1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi będzie przewodniczyć pracom rady, jako pierwsze państwo TRIO, w skład którego wchodzą jeszcze Królestwo Danii oraz Republika Cypryjska. Biuro pełni w tym obszarze szczególną rolę, koordynując przygotowania Policji do sprawowania Prezydencji.

Biuro odgrywa także główną rolę w koordynacji współpracy w ramach for regionalnych, takich jak Grupa Wyszehradzka (V4) i Forum Salzburg (FS).

Współpraca operacyjna polega na wymianie informacji kryminalnych z innymi państwami. Jest realizowana za pomocą czterech głównych kanałów wymiany informacji: Interpol, Europol, SIS/ SIRENE oraz sieć oficerów łącznikowych polskiej Policji działających w ramach placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także zagranicznych oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce.

Aktualnie polska Policja ma oficerów łącznikowych w jedenastu krajach: Ukrainie, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Gruzji, Norwegii (z akredytacją na Szwecję), Stanach Zjednoczonych Ameryki, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Obecnie gotowa jest też koncepcja rozszerzenia sieci.

Mówiąc o międzynarodowej współpracy policyjnej należy również wspomnieć o unijnym mechanizmie jakim jest platforma EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), która zrzesza kraje UE i kraje trzecie realizując operacyjne działania w zakresie przyjętych, w cyklu czteroletnim, przez Radę UE priorytetów zwalczania zorganizowanej i poważnej przestępczości. W krajową implementację Cyklu Polityki EMPACT zaangażowane są instytucje krajowe odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości. Każdy z projektów koordynowany jest przez właściwego merytorycznie eksperta krajowego ds. EMPACT, który jest odpowiedzialny za implementację Cyklu EMPACT w danym priorytecie. Polska pełni rolę Przewodniczącego (Drivera) w ramach priorytetu „Narkotyki syntetyczne i nowe substancje psychoaktywne” - CBŚP . Działania krajowych ekspertów koordynowane są krajowo na poziomie horyzontalnym przez Krajowego Koordynatora EMPACT, tzw. NEC (National EMPACT Coordinator) ustanowionego w BMWP KGP.

OSTATNIE GŁOŚNE SPRAWY

Zatrzymanie w Hiszpanii - kryptonim „Przebudzenie mocy”

28.03.2023 r. skoordynowane działania pod kryptonimem „Przebudzenie mocy”, w ramach sprawy dotyczącej międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, przeprowadzone jednocześnie w Polsce i Hiszpanii przez CBŚP, Guardia Civil, koordynowane przez Europol i Wydział Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, w kolejnych etapach w ścisłej współpracy z łącznikiem polskiej Policji rezydującym na terenie Królestwa Hiszpanii oraz ze służbami z Hiszpanii, Niemiec i Francji, dały efekt w postaci zlikwidowanego szlaku przemytniczego kokainy z Ameryki Południowej do Europy. W trakcie akcji zatrzymano lub doprowadzono łącznie 15 podejrzanych, przejęto kokainę, marihuanę, drogocenną biżuterię, porsche cayenne, nośniki danych i inne. W sumie według śledczych członkowie gangów mogli wprowadzić do obrotu ponad 2,2 tony marihuany, o czarnorynkowej wartości ponad 137 mln zł , ponad 8,7 tony haszyszu wartego blisko 350 mln zł oraz 942 kg kokainy o wartości ponad 282 mln zł. Łączna wartość wszystkich narkotyków to prawie 770 mln zł.

Zatrzymanie w Hiszpanii

20.04.2023 r. przeprowadzono działania, które doprowadziły do zatrzymania 6 osób na terenie Hiszpanii poszukiwanych przez komórkę koordynującą CBŚP Gorzów Wielkopolski, przy współpracy z CBŚP Rzeszów, CBŚP Szczecin, CBŚP Gdańsk oraz CBŚP Zielona Góra, po stronie Prokuratury całość nadzorowała Prokuratura Krajowa oddział zamiejscowy w Szczecinie. Osoby poszukiwane na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania to obywatele Polski ścigani za przestępstwa związane z handlem substancjami odurzającymi, narkotykami w ilościach: 836 kg marihuany, 410 kg haszyszu, 62 kg amfetaminy oraz mniejsze ilości kokainy i mefedronu.

W obu sprawach pracownicy Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i wiedzą przyczyniając się do zatrzymania sprawców. Koordynowany był przepływ informacji pomiędzy Prokuraturą, poszukującą krajową jednostką Policji oraz Policją hiszpańską, a także polskim oficerem łącznikowym w Hiszpanii. Pracownicy WWP BMWP wywiązali się ze swojego zadania wzorowo, wykonując je pod presją czasu. Także po zatrzymaniu poszukiwanych koordynowali wymianę korespondencji pomiędzy polską właściwą prokuraturą, a władzami hiszpańskimi, przekazując kilkukrotnie stronie hiszpańskiej m.in. kopie Europejskich Nakazów Aresztowania w celu niedopuszczenia do zwolnienia osób poszukiwanych. M.in. dzięki ich zaangażowaniu w tej sprawie wszystkie dokumenty zostały dostarczone na czas i aktualnie realizowane są przekazania osób poszukiwanych w ramach tej operacji do Polski.

Dyżurny Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP doprowadził do uratowania ludzkiego życia

22 stycznia 2024 roku około godziny 14.40 z dyżurnym BMWP KGP podkom. Damianem Lepalczykiem skontaktował się operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego z informacją, że obywatel Niderlandów Jansen H., przebywający aktualnie w Niemczech, znajduje się w sytuacji zagrożenia życia i potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Dyżurny BMWP KGP po ustaleniu gdzie przebywa obywatel Niderlandów w Niemczech, niezwłocznie skontaktował się z oficerem dyżurnym niemieckiego Biura Interpolu, prosząc o natychmiastowe udzielenie pomocy starszemu mężczyźnie. 40 minut po zgłoszeniu niemieckie Biuro Interpolu powiadomiło dyżurnego BMWP KGP, że funkcjonariusze straży pożarnej z miejscowości Goerlitz dostali się do mieszkania poszkodowanego mężczyzny udzielając mu niezbędnej pomocy medycznej. Mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala w Goerlitz.

Polski obywatel uratowany na terenie Niemiec dzięki policyjnej współpracy

Szybka i profesjonalna współpraca oficera dyżurnego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie doprowadziła do uratowania życia ludzkiego.

Szczęśliwy finał tej sprawy nie byłby możliwy, gdyby nie doskonała współpraca dwóch oficerów dyżurnych polskiej Policji. I choć miasto Salzwedel położone jest 780 km od stolicy Polski, pomoc nadeszła w ciągu kilkunastu minut. Po raz kolejny pełna współpraca służb policyjnych udowodniła, że pomoc i ochrona nie znają granic.

Zatrzymanie w Holandii

05 marca 2024 r. policja holenderska poinformowała o zatrzymaniu 42-letniego Pawła W. i 40-letniego Mariusza M., poszukiwanych przez funkcjonariuszy Policji garnizonu Małopolskiego, CBŚP, Prokuraturę Krajową Wydział Zamiejscowy ds. PZ i Korupcji w Krakowie oraz Sąd Okręgowy w Krakowie. Przeciwko tym dwóm mężczyznom zostały wydane Europejskie Nakazy Aresztowania w związku z faktem, że zostali oni oskarżeni o działanie w grupie przestępczej działającej w latach 2016 - 2018 na terenie Polski i innych państw Europy Zachodniej. Grupa ta czerpała korzyści majątkowe z wprowadzania w naszym kraju i w zachodnich państwach europejskich znacznych ilości środków odurzających, czyniąc sobie z opisanego procederu stałe źródło utrzymania. W ten sposób, jej członkowie wprowadzili środki odurzające o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki sprawnemu działaniu funkcjonariuszy Policji z Krakowa, CBŚP oraz przedstawicieli BMWP KGP, którzy współpracowali z Policją holenderską oraz tamtejszymi organami sądowo - prokuratorskimi, w ciągu krótkiego czasu od rozpoczęcia poszukiwań międzynarodowych na terenie Holandii doszło do zatrzymania poszukiwanego Pawła W. i Mariusza M.

„Łowcy cieni” ustalili gdzie ukrywali się czterej ścigani Polacy

Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni wytyczają cel i sukcesywnie do niego dążą zatrzymując kolejne osoby poszukiwane przez organy ścigania za popełnienie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. Często te działania byłyby utrudnione, gdy nie współpraca z BMWP KGP. W ostatnim czasie dzięki tej współpracy jak również z holenderskim oficerem łącznikowym Policji w Polsce, policjanci CBŚP ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach.

Osoby ścigane przez polski wymiar sprawiedliwości często ukrywają się poza granicami naszego kraju. Wówczas działania policjantów CBŚP są ograniczone, choćby ze względu na obowiązujące przepisy, ale w takich przypadkach dużym wsparciem pozostają koledzy z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. W efekcie współpracy różnych jednostek polskiej Policji ze służbami innych państw zatrzymywane są osoby, które próbują ukryć się przed odpowiedzialnością za przestępstwa popełnione w Polsce czy w innych krajach.

Mężczyzna z udarem trafił do szpitala

07.03.2024 o godz. 14.00 z dyżurnym BMWP skontaktował się operator Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie informując, że otrzymał zgłoszenie o 49-letnim kierowcy ciężarówki przebywającym w mieście Langenhagen w Niemczech na parkingu ciężarówek. Mężczyzna bardzo źle się czuł i najprawdopodobniej miał udar. Dyżurni BMWP poprosili operatora WCPR o uzyskanie bardziej dokładnych informacji, umożliwiających precyzyjne zlokalizowanie mężczyzny. Po uzyskaniu tych informacji dyżurny BMWP w celu przyspieszenia realizacji sprawy skontaktował się telefonicznie z Biurem Interpolu w Niemczech opisując zaistniałe zdarzenia oraz prosząc niemieckich kolegów o jak najszybszą interwencję, a następnie sporządził i wysłał do Biura Interpolu w Niemczech oficjalną prośbę o pomoc. W niedługim czasie do BMWP wpłynęła informacja od partnera zagranicznego, że kierowca został odnaleziony pod wskazanym adresem na parkingu ciężarówek i przewieziony do szpitala z podejrzeniem udaru.

Mężczyzna uratowany dzięki sprawnej międzynarodowej współpracy policjantów

Szybka i profesjonalna współpraca oficera dyżurnego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i oficera dyżurnego Biura Interpolu w Wiesbaden doprowadziła do uratowania życia mężczyzny.

W ciągu kilkunastu minut dyżurny Biura Międzynarodowej Współpracy Policji otrzymał informację od partnera niemieckiego, że mężczyznę faktycznie znaleziono leżącego na torach z zamiarem popełnienia samobójstwa. Jak przekazał partner niemiecki, pomoc przyszła praktycznie w ostatniej chwili. Pod eskortą niemieckiej Policji obywatel Polski został przetransportowany do pobliskiego szpitala.

Poszukiwany przestępca seksualny z Dolnego Śląska zatrzymany dzięki międzynarodowej współpracy policyjnej

Mężczyznę poszukiwanego od 2018 roku za przestępstwa seksualne wobec małoletnich poniżej 15 roku życia zatrzymali policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, wspierani przez Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Czynności wykonane przez polską Policję we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i współdziałaniu z wieloma organami, m.in. filipińskimi służbami deportacyjnymi, katarską Policją, Ambasadą RP na Filipinach, Sekretariatem Generalnym Interpolu w Lyonie oraz BMWP KGP, doprowadziły do ponownego zatrzymania mężczyzny w momencie opuszczania przez niego samolotu na lotnisku w Warszawie.

Wzorowa współpraca Policji i Straży Granicznej pozwoliła w ostatniej chwili zatrzymać podejrzanego o zabójstwo

Dzięki informacji od oficera dyżurnego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przekazanej funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej Katowice – Pyrzowice, w ostatniej chwili udało się zapobiec startowi samolotu, na którego pokładzie znajdował się obywatel Turcji podejrzany o dokonanie zabójstwa w Niemczech.

