Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Praca marzeń. Nowa miłość. Szybkie pieniądze. Tak często zaczynają się historie, które kończą się dramatem. Dziś, 30 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi – zainicjowany przez ONZ, by przypominać o jednym z najbardziej brutalnych przestępstw przeciwko wolności człowieka. Handel ludźmi to nie fikcja – to przestępstwo, które może zniszczyć życie, a jego ofiarą może paść każdy. Z tego powodu, w połowie wakacji, przypominamy kampanię #TwojeŻycieTwojaKarta

Przestępstwo XXI wieku

Można powiedzieć, że handel ludźmi to forma współczesnego niewolnictwa. Przestępstwo to może przybierać różne formy - od pracy przymusowej i wyzysku seksualnego, przez zmuszanie do żebractwa, aż po wyłudzanie świadczeń czy dokumentów. W ostatnich latach polska Policja zidentyfikowała prawie 300 potencjalnych ofiar tego procederu - zarówno obywateli Polski (135 osób), jak i cudzoziemców. Trzeba pamiętać, że problem ten może dotyczyć osób szukających pracy w kraju jak i za granicą. Działania sprawców każdorazowo są przemyślane i nastawione na wykorzystanie sytuacji życiowej ofiary, np. braku odpowiedniej wiedzy czy trudnej sytuacji finansowej.

Edukacja i profilaktyka to podstawa

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie związane z handlem ludźmi Biuro Komunikacji Społecznej KGP wraz z Biurem Kryminalnym KGP we współpracy z La Stradą - Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, zainicjowały kampanię edukacyjno-profilaktyczną #TwojeŻycieTwojaKarta, która swoją premierę miała tuż przed wakacjami. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi młodych osób - maturzystów, studentów, osób planujących wyjazdy zagraniczne - na ryzyka związane z tym procederem. Kampania przypomina, że każda decyzja ma znaczenie, a wiedza może uchronić przed dramatem.

W ramach kampanii #TwojeŻycieTwojaKarta przygotowane zostały m.in. : spot wideo, reelsy, materiały edukacyjne, grafiki, quizy oraz informacje o numerach telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc. Wszystkie te działania miały jeden wspólny cel: wzrost świadomości społecznej na temat zagrożenia, jakim jest handel ludźmi. Do wszystkich tych materiałów linki znajdziesz pod tym tekstem.

Zanim podpiszesz, wyjedziesz, zaufasz - sprawdź!

Dziś, w połowie wakacji, ponownie przypominamy:

Handel ludźmi to realne zagrożenie - także dla Polek i Polaków.

Ofiarą może paść każdy - niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia.

Sprawcy wykorzystują zaufanie, tworzą pozory szansy na lepsze życie lub relacji.

Nie chodzi o to, żeby rezygnować z marzeń. Chodzi o to, aby podejmować świadome decyzje.

Jeśli coś Cię niepokoi, dzwoń:

512 105 371 - policyjny numer w nagłych sytuacjach dotyczących handlu ludźmi;

605 687 750 - interwencyjny telefon Fundacji La Strada.

Pamiętaj - Twoje życie to nie gra. To Ty masz w ręku wszystkie karty.