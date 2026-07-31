Fala upałów powraca - nie zapominajmy o bezpieczeństwie! Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Po kilku chłodniejszych dniach do Polski ponownie wróciły wysokie temperatury, na które z niecierpliwością czekały osoby przebywające na urlopach, w tym szczególnie miłośnicy wypoczynku nad wodą. Słoneczna pogoda sprzyja relaksowi, jednak nie może uśpić naszej czujności. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa i zadbać nie tylko o siebie, ale również o osoby znajdujące się wokół nas.

Wakacyjny wypoczynek z rozwagą

Lato to czas odpoczynku, rodzinnych wyjazdów i aktywności na świeżym powietrzu. Korzystając z pięknej pogody, pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo zawsze powinno być najważniejsze. Tragiczne zdarzenia nad wodą pokazują, że chwila nieuwagi lub lekceważenie podstawowych zasad może zakończyć się dramatem.

Kąpmy się wyłącznie w miejscach strzeżonych, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Unikajmy kąpieli w miejscach zabronionych i niestrzeżonych. Nigdy nie wchodźmy do wody bezpośrednio po intensywnym opalaniu lub wysiłku fizycznym – rozgrzany organizm może doznać szoku termicznego. Bezwzględnie unikajmy także wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu.

Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nawet płytka woda może stanowić dla nich zagrożenie, dlatego najmłodsi powinni przez cały czas pozostawać pod opieką dorosłych.

Wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla każdego z nas, dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W miarę możliwości ograniczajmy przebywanie na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, pamiętajmy o regularnym nawodnieniu organizmu i nakryciu głowy. Planując aktywność na świeżym powietrzu, dostosujmy ją do swoich możliwości i warunków pogodowych.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla seniorów

Wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla osób starszych, samotnych i przewlekle chorych. Warto pamiętać o zwykłej sąsiedzkiej życzliwości. Czasami wystarczy zapukać do drzwi, zadzwonić lub zapytać, czy wszystko jest w porządku i czy nasz starszy lub samotny sąsiad nie potrzebuje pomocy, zrobienia zakupów lub po prostu przyniesienia wody.

Jednocześnie uczulajmy seniorów na oszustów, którzy mogą wykorzystywać ich zaufanie, podszywając się pod osoby niosące pomoc. Każdą nieznajomą osobę oferującą wsparcie warto traktować z ostrożnością i w razie wątpliwości skontaktować się z rodziną lub odpowiednimi służbami.

Nie bądźmy obojętni

Podczas upałów zwracajmy uwagę na osoby przebywające wokół nas – na ulicach, przystankach komunikacji miejskiej, w parkach czy na terenach rekreacyjnych. Pogarszający się stan psychofizyczny nie zawsze jest łatwy do właściwej oceny. Osoby narażone na długotrwałe działanie wysokich temperatur, szczególnie seniorzy, mogą być odwodnione, osłabione lub źle się poczuć wskutek przegrzania organizmu.

Nie pozostawajmy obojętni. Jeżeli zauważymy, że ktoś potrzebuje pomocy, spytajmy, czy nie wymaga naszej pomocy lub wsparcia. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia niezwłocznie powiadommy służby ratunkowe. Czasami zwykłe zainteresowanie losem drugiego człowieka i szybka reakcja mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

Nigdy nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodzie

W czasie upałów temperatura we wnętrzu samochodu rośnie błyskawicznie i już po kilku minutach może osiągnąć wartości zagrażające życiu. Dlatego nawet na krótką chwilę nie pozostawiajmy w pojeździe dzieci ani zwierząt.

Jeżeli zauważymy zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę, które może być narażone na niebezpieczeństwo, nie pozostawajmy bierni – natychmiast reagujmy i powiadommy służby ratunkowe.

Pamiętajmy o naszych zwierzętach

Wysokie temperatury są równie niebezpieczne dla zwierząt. Zapewnijmy im stały dostęp do świeżej i czystej wody oraz możliwość schronienia się w cieniu. Nie pozostawiajmy zwierząt na otwartej przestrzeni bez możliwości ochrony przed słońcem.

Pamiętajmy, że właściciel lub opiekun ma obowiązek zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki bytowania. Niezapewnienie dostępu do świeżej i czystej wody oraz narażanie zwierzęcia na cierpienie z powodu wysokiej temperatury może stanowić przejaw znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Dbajmy o naszych czworonożnych przyjaciół – one również odczuwają skutki upałów i są całkowicie zależne od naszej odpowiedzialności i troski.

Wakacje powinny być czasem odpoczynku i dobrych wspomnień. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo może mieć wiele imion – rozsądek, odpowiedzialność, empatia i wzajemna troska. To od naszych codziennych decyzji zależy, czy tegoroczne wakacje zakończą się szczęśliwie.

Linki do materiałów "ABC Bezpiecznych Wakacji"

ABC Bezpiecznych Wakacji - Aktywnie, Bezpiecznie, Czujnie. To prosty przepis na udany i bezpieczny wypoczynek

ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – Bezpiecznie nad wodą

ABC Bezpiecznych Wakacji – aktywnie, bezpiecznie, czujnie podczas zakupów

ABC Bezpiecznych Wakacji – Aktywnie, bezpiecznie, czujnie. Zaplanuj wypoczynek z głową

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji)