Gazeta Policyjna – sierpień 2021

Wakacje w pełni, można więc założyć, że nasi Czytelnicy mają też więcej czasu na to, by zajrzeć na nasze łamy. A u nas lekko, łatwo i przyjemnie - nie poruszamy w sierpniu trudnych tematów, a głównie takie, które przyjemnie się czyta podczas urlopu. Dużo miejsca poświęciliśmy obchodom Święta Policji, co jest naszym kronikarskim obowiązkiem. Ale szczególnie polecamy poradnik o tym, jak pomóc tonącemu, nawet samemu nie umiejąc pływać. To wiedza na wagę życia i w sam raz na upalne miesiące. Warto też rzucić okiem na tekst o "trawomatach". Co to takiego, przekonajcie się już sami.

Czas trwania podcastu: 14 minut