Gazeta Policyjna – maj 2025

W aktualnym numerze Gazety Policyjnej dużo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dzieci. Pierwszy artykuł, nawiązujący do tego wątku, czytelnicy znajdą już na czwartej stronie majowego wydania naszego miesięcznika. Jest to promocja kampanii społecznej #zaginioneNIEzapomniane. Przypominamy także o spektakularnej akcji CBZC, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. O tym, co jeszcze przygotowaliśmy na maj - dowiecie się z podcastu. Zapraszamy.

Czas trwania podcastu: 10 minut