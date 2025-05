Policja ZAPRASZA - #zaginioneNIEzapomniane

Spotify for Podcasters

Kampania #zaginioneNIEzapomniane to sposób, by powiedzieć: pamiętamy. O dzieciach, które kiedyś zaginęły, i o tych, którzy wciąż na nie czekają. W tym odcinku rozmawiamy o działaniach, które trwają mimo upływu lat. Gościmy mł. insp. Małgorzatę Puzio-Brodę z Komendy Głównej Policji i Izabelę Jezierską-Świergiel z Fundacji ITAKA. Mówimy o poszukiwaniach, o codziennej pracy, ale też o emocjach – o bezradności, wytrwałości, zmęczeniu i nadziei. O tym, jak wspierać rodziny zaginionych, jak rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie i dlaczego szybka reakcja ma znaczenie. To spokojna rozmowa o sprawach, które wcale nie cichną z czasem.

Czas trwania podcastu: 42 minuty