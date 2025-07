Gazeta Policyjna – lipiec 2025

Ostatnie pół roku to bardzo intensywny czas, wiele się działo. Z perspektywy naszej redakcji szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie materiałów poświęconych prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W grudniu ubiegłego roku zapowiadaliśmy to wydarzenie, w aktualnym numerze dokonujemy podsumowania całego okresu prezydencji z perspektywy naszej formacji. Trudno w to uwierzyć, ale na udokumentowanie najważniejszych tylko wydarzeń związanych z tym tematem poświęciliśmy ogółem 48 stron „Gazety Policyjnej”. Za kilka dziesięcioleci szczególnie docenią to historycy szukający rzetelnych źródeł informacji. Poruszamy także inne ciekawe tematy. Zapraszamy do czytania i słuchania.

Czas trwania podcastu: 10 minut