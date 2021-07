Gazeta Policyjna – 90 lat Lotnictwa Policji

Tym razem mamy dla Was coś o nieuleczalnej chorobie, którą łapie się na całe życie. Co ciekawe, ludzie nią dotknięci stanowią w naszej formacji prawdziwą elitę. Fachowa, łacińska nazwa tej zarazy to... aviomania. Kto ją złapał, już zawsze będzie wracał w przestworza. Do tej grupy na pewno należą policyjni piloci i mechanicy. Zarówno współcześni, jak i ci, co pierwsze kroki w chmurach stawiali na rozklekotanych, rachitycznych dwupłatowcach przeszło 90 lat temu. To właśnie im poświęciliśmy cały numer specjalny naszej Gazety. Znajdziecie tu zarówno lotnicze opowieści, jak i garść technikaliów oraz historii. Ale nade wszystko sylwetki dzielnych ludzi, wkraczających tam, gdzie inni nie dali rady.

Czas trwania podcastu: 14 minut