Z mechanikiem policyjnego śmigłowca

- W życiu nie podejrzewałem, że będę robił to, co robię. Nigdy, nawet w marzeniach. W lotnictwie Policji możemy robić rzeczy, o jakich w innych służbach można tylko pomarzyć. Czasami nie wiemy, o czym możemy marzyć. Gorąco wszystkich do nas zapraszam – o swojej służbie opowiada asp. szt. Przemysław Jezutek z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP w naszym kolejnym podcaście przygotowanym z okazji świętowanej w tym roku 90. rocznicy powstania lotnictwa policyjnego.

Czas trwania podcastu: 31 minut