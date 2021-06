W górach - część druga

- W góry idziemy po to, żeby odpocząć, żeby zobaczyć coś pięknego. Góry są w gruncie rzeczy bezpieczne, tylko to my musimy zaplanować i przewidzieć, że może coś się wydarzyć. Trzeba się więc przygotować – zaplanować wycieczkę, spakować plecak, apteczkę, mapę, zainstalować aplikację „Ratunek”, dopasować sprzęt specjalistyczny do stopnia trudności terenu czy zagrożenia lawinowego – swoimi radami dzieli się naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR Marek Ciaś. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu w naszym cyklu rozmów z ekspertami #WspólnieBezpieczni.

Czas trwania podcastu: 23 minuty