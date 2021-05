Gazeta Policyjna - maj 2021

Wybaczcie opóźnienie... Nie było go w planach, tak samo jak i zabójstwa naszego Kolegi Michała Kędzierskiego. Cofnęliśmy Gazetę z druku i zaczęliśmy zmieniać, aby choć wspomnieniem uhonorować bohaterskiego policjanta. Niektóre artykuły musieliśmy zdjąć i czekają teraz na kolejny numer. Ale to co zostało z pewnością również jest warte Waszej uwagi, dlatego serdecznie zapraszamy do lektury.

