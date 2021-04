SzczepimySię – cz. II

- Bardzo czekałem na tę szczepionkę, ponieważ dla mnie jest ona szansą na powrót do normalności. Nie miałem żadnych wątpliwości. Niestety nawet bardzo zdrowi policjanci z jednostek specjalnych chorują na koronawirusa i przechodzą go bardzo różnie. To jest loteria - mówią policyjni ratownicy medyczni Sławek i Andrzej z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, którzy w naszym podcaście opowiadają o swojej służbie medycznej przy łóżkach chorych na COVID-19.

Czas trwania podcastu: 25 minut