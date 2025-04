Gazeta Policyjna – kwiecień 2025

Spotify for Podcasters

W kwietniu 1990 roku Sejm RP uchwalił do dziś obowiązującą, choć wielokrotnie już nowelizowaną, ustawę o Policji. Aktualny numer „Gazety Policyjnej” zabiera nas w krótką podróż do przeszłości. Z perspektywy minionych 35 lat dokładniej widać, jak bardzo zmieniła się Policja. Najważniejsze jest jednak „tu i teraz”, więc tematów osadzonych w teraźniejszości również nie brakuje. W imieniu zespołu redakcyjnego zapraszamy do czytania.

Czas trwania podcastu: 8 minut