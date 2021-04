Gazeta Policyjna – kwiecień 2021

Znacie to uczucie, kiedy nic wam nie wychodzi i wszystko jest nie tak? My też nie. Dlatego kolejny numer wyszedł nam tak, jak chcieliśmy. Za oknem wiosenna jesień, więc dla zabicia czasu warto posłuchać, co tym razem wymyśliliśmy. Warto, bo pomysłów nam nie brak.

Czas trwania podcastu: 12 minut