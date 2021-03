Gazeta Policyjna – marzec 2021

Przysłowie "w marcu jak w garncu" świetnie obrazuje marcowy numer "Gazety Policyjnej". Dla każdego coś miłego - i historia, i nowoczesność, i opowiadania, i tekst prawniczy. Komu, komu, bo idę do domu! A jak nie wierzycie, to posłuchajcie tego, co o naszym najnowszym numerze mówimy w tym podcaście.

Czas trwania podcastu: 16 minut