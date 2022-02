Gazeta Policyjna – luty 2022

Zakapiory, wilki, niedźwiedzie i tylko Andrzej z Jackiem wiedzą co jeszcze kryje się w tych Bieszczadach, do których niejeden chciałby emigrować jak do Edenu. Ale nic straconego, wystarczy posłuchać opowieści naszych dziennikarzy, zarówno tej mówionej, jak i pisanej. Przy okazji można rzucić okiem na sprawy policyjnych portfeli, zmian w ustawie i rozwoju ścieżki zawodowej. Amatorzy białego szaleństwa docenią na pewno materiał o tym, jak wygląda policyjna służba na nartach. W końcu mamy jeszcze zimę i w lutowym numerze nie mogliśmy o takich sprawach zapomnieć. Ciekawych tematów było tyle, że zespół redakcyjny rozgadał się niemożebnie, ale warto zarezerwować sobie czas na wysłuchanie tej opowieści. A potem - oczywiście - sięgnięcie po Gazetę.

Czas trwania podcastu: 14 minut