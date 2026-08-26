Gazeta Policyjna – sierpień 2026 - PodcastyPolicja.pl

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Gazeta Policyjna – sierpień 2026

Data publikacji 26.08.2026
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Sierpniowy numer Gazety Policyjnej wypełniony jest tradycyjnie centralnymi obchodami Święta Policji: oprócz awansów generalskich, przeczytacie o podsumowaniu kolejnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” oraz o wielkim święcie policyjnego sportu. Nie zabraknie też materiałów poświęconych okrągłej rocznicy powstania CPKP ‘BOA’, czy zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Przygotowaliśmy także bardzo ciekawą charakterystykę szczególnego zespołu w pionie kryminalnym, czyli „Poszukiwaczy z KGP”. Zapraszamy do słuchania i czytania!

Czas trwania podcastu: 12 minut

Gazeta Policyjna

Nagranie audio Gazeta Policyjna – sierpień 2026

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