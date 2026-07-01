Gazeta Policyjna – czerwiec 2026

Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj

W czerwcowym wydaniu Gazety Policyjnej poruszyliśmy temat znieważenia, który dotyka każdego policjanta osobiście, niezależnie od stopnia czy stażu pracy. Zajmujemy się też zagrożeniami dywersją oraz oszustwami kryptowalutowymi. Nie zabraknie jednak i lżejszych artykułów – zobaczycie jak w policyjnej służbie radzi sobie słynny Mustang oraz co ważnego kryje się za mile brzmiącą nazwą TROPIC-9. Poza tym m.in. manewry, turnieje, promocje oficerskie, więc gorąco zapraszamy Was do słuchania i czytania.