Gazeta Policyjna – lipiec 2026 - PodcastyPolicja.pl

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Gazeta Policyjna – lipiec 2026

Data publikacji 24.07.2026
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Lipiec to szczególny miesiąc dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji. Jak zwykle o przebiegu obchodów Święta Policji przeczytacie dopiero w sierpniowym numerze, w tym natomiast – zapraszamy do zapoznania się z czterema wywiadami: z Komendantem Głównym Policji oraz jego trzema zastępcami. Poza tym m.in. policyjne turnieje, ciąg dalszy serii o kryptowalutach i międzynarodowe szkolenie w Akadami Policji w Szczytnie. Zapraszamy do słuchania i czytania!

Czas trwania podcastu: 13 minut

Gazeta Policyjna

Nagranie audio Gazeta Policyjna – lipiec 2026

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