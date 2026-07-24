Gazeta Policyjna – lipiec 2026

Lipiec to szczególny miesiąc dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji. Jak zwykle o przebiegu obchodów Święta Policji przeczytacie dopiero w sierpniowym numerze, w tym natomiast – zapraszamy do zapoznania się z czterema wywiadami: z Komendantem Głównym Policji oraz jego trzema zastępcami. Poza tym m.in. policyjne turnieje, ciąg dalszy serii o kryptowalutach i międzynarodowe szkolenie w Akadami Policji w Szczytnie. Zapraszamy do słuchania i czytania!

Czas trwania podcastu: 13 minut