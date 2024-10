Gazeta Policyjna – wrzesień 2024

Tak późno nie wyszedł jeszcze żaden numer naszej Gazety, ale powód jest dość oczywisty - kiedy mieliśmy gotowe materiały do wysyłki do drukarni, nastąpiły pierwsze zalania. Gdyby miesięcznik poszedł wtedy do druku, ukazałby się w samym środku walki z wielką wodą, a nawet słowem by się nie odnosił do ciężkiej służby policjantów w tym rejonie. Zatrzymaliśmy drukarnię i dwaj dziennikarze ruszyli do Stronia Śląskiego, gdzie woda dosłownie zmyła lokalny Posterunek Policji. O tym i innych zdarzeniach nadzwyczajnych przeczytacie we wrześniowym numerze.