Gazeta Policyjna – lipiec 2024

Lipcowe upały to świetna okazja, aby usiąść w cieniu ze słuchawkami na uszach i posłuchać przez kwadrans o tym, co nowego w najbliższym numerze "Gazety Policyjnej". A jest sporo nowości i ważnych informacji - przede wszystkim wywiad z szefem Policji insp. Markiem Boroniem, a także reportaż z policyjnej służby na granicy z Białorusią. Warto też rzucić okiem na wywiad z prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim, który przybliża działalność tej organizacji w dniu jej 20-lecia. Zapraszamy do słuchania.

Czas trwania podcastu: 15 minut