Gazeta Policyjna – marzec 2023

W kalendarzu wiosna, choć za oknem to już nie bardzo. Tym lepiej - to idealny moment, żeby usiąść w ciszy, założyć słuchawki i posłuchać tego, co mamy Wam tym razem do powiedzenia. Kolejny podcast "Gazety Policyjnej" o tym, co ciekawego znajdziecie w marcowym numerze. Jak zwykle dołożyliśmy wszelkich starań, żeby poruszyć szerokie spectrum tematów. Nie pożałujecie!

Czas trwania podcastu: 16 minut