Gazeta Policyjna – grudzień 2022

Jak co roku życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, zapraszając jednocześnie do odsłuchania kolejnego podcastu "Gazety Policyjnej". Tym razem dużą część numeru poświęciliśmy własnej historii, bo czasopisma policyjne powstały praktycznie równocześnie z polską Policją, a więc ponad sto lat temu. Oczywiście w numerze tematów jest więcej - ale z nimi zapoznają się Ci z Was, którzy przeczytają kolejny numer, dostępny na gazeta.policja.pl.

Czas trwania podcastu: 16 minut