Gazeta Policyjna – listopad 2022

Początkowo wydawało się, że z tegorocznego listopada zrobi się niemal lipcopad, bo pogada była iście letnia. Jednak już wszystko wróciło do normy i z czystym sumieniem możemy zaproponować Wam, drodzy Słuchacze i Czytelnicy, doskonałe remedium na jesienne wieczory przy kominku lub kaloryferze - nowy numer "Gazety Policyjnej". Temat przewodni - negocjatorzy policyjni. Doskonały artykuł i niezwykle ciekawy temat. Ale to oczywiście nie wszystko. Słuchajcie i czytajcie od deski do deski!

Czas trwania podcastu: 22 minuty