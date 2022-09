Gazeta Policyjna – wrzesień 2022

Wrześniowy numer "Gazety Policyjnej" to niemal numer specjalny - dominuje w nim ruch drogowy, który obchodzi w tym roku swoją 85. rocznicę. Z naszego, redakcyjnego punktu widzenia to przede wszystkim praktyczna realizacja kronikarskiego obowiązku względem Policji. Pokazujemy i historię, i nowoczesność. Zebraliśmy naprawdę dużo informacji, których próżno szukać w ogólnie dostępnym internecie. Zapraszamy do lektury i wysłuchania naszego podcastu.

Czas trwania podcastu: 17 minut