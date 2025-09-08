Od Aten po Warszawę - HECTOR dla bezpiecznej Europy Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo nie jest dziełem przypadku, ale efektem wiedzy, doświadczenia i współpracy. Europejskie służby nieustannie doskonalą swoje umiejętności, aby skutecznie chronić obywateli i turystów. W czasach, gdy terroryzm stanowi realne zagrożenie, odpowiedzią na to wyzwanie może być międzynarodowy projekt HECTOR, w który zaangażowana jest również polska Policja. Warszawa, obok Aten, Salonik, Paryża, Limassol, stanie się miejscem, gdzie odbędą się ćwiczenia, których zadaniem będzie uczynienie turystycznych miast bezpieczniejszymi.

Czym jest Projekt HECTOR?

Ostatnie lata pokazały, że świat, a tym samym Europa, mierzy się z coraz bardziej zróżnicowanymi zagrożeniami terrorystycznymi. Odpowiedzią na te wyzwania może być HECTOR (eHancing protECTion Of touristic sites in euRope) - dwuletni projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skupiający w sumie 18 partnerów, w tym m.in. służby publiczne, partnerów prywatnych oraz samorządy z 5 państw europejskich: Grecji, Francji, Polski, Cypru i Bułgarii. Jego nadrzędnym celem jest opracowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi, które pomogą w zapobieganiu i reagowaniu na ataki terrorystyczne w przestrzeniach szczególnie na to narażonych – takich jak zabytki, miejsca związane z kulturą, atrakcjami turystycznymi czy też popularne punkty spotkań w miastach. Projekt koordynowany jest przez grecką Policję.

Skąd nazwa projektu?

Nazwa projektu nawiązuje do postaci Hektora z mitologii greckiej – bohatera wojny trojańskiej, który poświęcił życie, aby bronić swojego miasta i jego obywateli. Symbolika ta doskonale odzwierciedla współczesną misję tego przedsięwzięcia: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szeroko rozumianej branży turystycznej i podjęcie wszelkich niezbędnych środków, które pomogą chronić takie wartości jak wolność, demokracja i bezpieczeństwo.

Stary kontynent jest obecnie jednym z najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych na świecie. Każdego roku Europę zwiedza ponad 700 milionów turystów. To nie tylko ogromny potencjał gospodarczy, ale również obszar narażony na rozmaite zagrożenia, w tym także te o charakterze terrorystycznym. Program wzmocnienia ochrony miejsc turystycznych w Europie, znany pod akronimem HECTOR, ma na celu stworzenie holistycznego podejścia do ochrony infrastruktury turystycznej w całej Europie, które obejmie działania wynikające ze współpracy między sektorem prywatnym i publicznym (SPO, zalecenia, wytyczne, narzędzia, protokoły zarządzania i dobre praktyki na wszystkich poziomach bezpieczeństwa, ochrony), łącząc w ten sposób elementy konkretnego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej od kilku zainteresowanych stron (LEA, gmin, środowisk akademickich, operatorów turystycznych itp.), co obejmuje zarówno strategiczne priorytety UE dotyczące ochrony przestrzeni publicznej, jak i opracowane przez UE narzędzia, metody i zalecenia w tej dziedzinie.

Jak działa HECTOR?

Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa w aglomeracjach turystycznych pod kątem ataków terrorystycznych, poprzez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz turystycznej, wymianę doświadczeń między różnymi podmiotami działającymi w branży turystycznej i docelowo opracowanie algorytmu postępowania w przypadku ataku na obiekty turystyczne.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

Utworzenie przeszkolonej grupy ds. oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem (SRAG), identyfikującej wyzwania związane z bezpieczeństwem i powiązane słabe punkty w określonych obiektów turystycznych, z wykorzystaniem narzędzi i metodologii UE.

Wypracowanie obserwatorium incydentów krytycznych (CIO), które będzie aspirowało do pozycji punktu odniesienia dla analizy ryzyka, wykorzystując wiedzę do tworzenia SPO, zaleceń i wytycznych.

Opracowanie kompleksowego planu modelu bezpieczeństwa dla obiektów turystycznych, który będzie obejmował zarówno istniejące metody i opracowania ustanowione przez UE, jak i te podniesione podczas realizacji projektu.

Ustanowienie sprawnej sieci operatorów przestrzeni publicznych dla miejsc i obiektów turystycznych, w ramach której ustanowiony zostanie mechanizm monitorowania postępów oraz wdrażania dobrych praktyk i polityk UE.

HECTOR zakłada również rozwój wspólnych programów szkoleniowych, tworzenie narzędzi cyfrowych wspierających edukację (takie jak aplikacje czy symulacje VR), a także przeprowadzenie w miastach europejskich praktycznych ćwiczeń kontrterrorystycznych na dużą skalę. Celem tego ostatniego działania ma być weryfikacja współpracy między zainteresowanymi stronami w zakresie poziomu gotowości, skuteczności nowo wprowadzonych narzędzi oraz poprawy reakcji na obawy związane z incydentami bezpieczeństwa.

Polska Policja inicjatorem projektu HECTOR

Projekt HECTOR powstał z inicjatywy Policji greckiej, która po wcześniejszych rozmowach i wspólnym pomyśle na współpracę zaprosiła do udziału także stronę polską. Dzięki temu polska Policja - Biuro Komunikacji Społecznej KGP, które odpowiedzialne jest za koordynację i promocję tego projektu, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Główny Sztab Policji KGP (wraz z Zarządem Lotnictwa Policji GSP KGP), Biuro Finansów KGP - od samego początku jest jednym z kluczowych partnerów przedsięwzięcia, które realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum. - Projekt HECTOR to dowód na to, że polska Policja nie tylko uczestniczy w europejskich inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa, ale także je współtworzy. Dzięki tej współpracy pokazujemy, że potrafimy łączyć doświadczenia służb, instytucji i partnerów prywatnych z różnych krajów - mówi rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, insp. Katarzyna Nowak. - W tym miejscu warto dodać, że Warszawa, obok Paryża, Aten, Salonik i Limassol, już niedługo stanie się jednym z miast-gospodarzy ćwiczeń, podczas których testowane będą procedury reagowania na zagrożenia terrorystyczne, w tym z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców Black Hawk i Bell 407 GXi. Jak widać, dzięki tej międzynarodowej współpracy, współtworzymy system ochronny, który obejmie 5 państw czyniąc ich miasta i obiekty turystyczne bezpieczniejszymi.

Projekt HECTOR to nie tylko ćwiczenia i wymiana doświadczeń, ale również rozwój narzędzi analitycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze przewidywanie zagrożeń, a także zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

- Dla polskiej Policji udział w tym przedsięwzięciu to nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale przede wszystkim realny wkład w budowanie bezpieczeństwa obywateli w całej Unii Europejskiej. Ataki terrorystyczne nie znają granic, dlatego odpowiedzią musi być współpraca i wspólne przygotowanie służb – mówi dowódca CPKP „BOA”, insp. Łukasz Pikuła i dodaje: - Dzięki projektowi HECTOR mamy możliwość stworzenia europejskiej tarczy ochronnej dla turystów i mieszkańców. To inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo - dziś i w przyszłości.