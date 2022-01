Gazeta Policyjna – styczeń 2022

Dużo napisaliśmy, to i rozgadaliśmy się ponad miarę - prawie 20 minut podcastu to już niezła audycja. Styczniowy numer jest mieszanką różnorodnej tematyki, ale główny tekst dotyczy praktycznego zastosowania opatrunków nowego typu, które pojawiają się na wyposażeniu radiowozów. To część tzw. medycyny pola walki, bo wprowadzone na wyposażenie opatrunki powstały podczas współczesnych konfliktów zbrojnych. Warto poczytać także o poszukiwaniach przestępców, którzy - nie raz i nie dwa - mogą ukrywać się tuż obok nas, w jednym z mieszkań. Ale o tym opowie już autor tekstu. A jak nie chcecie słuchać, to od razu przeczytajcie artykuł. Warto!

Czas trwania podcastu: 19 minut