Gazeta Policyjna – marzec 2022

Miesięcznik to nie dziennik - warto o tym pamiętać, gdybyście szukali w marcowym numerze relacji z działań w obliczu kryzysu na Ukrainie. Gdy wybuchła wojna, numer mieliśmy praktycznie gotowy do wysłania do drukarni. Ale to nie znaczy, że nie znajdziecie w nim nic ciekawego. Wręcz przeciwnie, takie oderwanie się od wszechobecnych newsów o rozwoju działań wojennych będzie bardzo korzystne. Posłuchajcie zresztą sami, a potem siądźcie do lektury.

Czas trwania podcastu: 12 minut