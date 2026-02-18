Archiwum X - Nie przestajemy szukać! - Podcasty - Policja.pl

Archiwum X - Nie przestajemy szukać!

Data publikacji 18.02.2026
Czas trwania podcastu: 59 minut

W kolejnym odcinku policyjnego podcastu rozmawiamy o Archiwum X – komórce, która zajmuje się najpoważniejszymi nierozwiązanymi sprawami kryminalnymi sprzed lat. Naszymi gośćmi są: st. spec. Tomasz Kołada oraz oficer operacyjny z Wydziału Przestępstw Niewykrytych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 

W tym odcinku dowiecie się m.in:

  • jak wygląda praca nad sprawą – od jej wytypowania, przez analizę akt, aż do zatrzymania sprawcy
  • z jakimi instytucjami, ośrodkami badawczymi czy biegłymi Archiwum X współpracuje, aby wykryć sprawców przestępstw
  • jakie najnowsze osiągnięcia kryminologii i kryminalistyki pomocne są w rozwiązywaniu spraw archiwalnych
  • jak można dołączyć do komórek Archiwum X.

Nasi goście dzielą się z nami opowieściami o swojej pracy „od kuchni”, a także o swoich codziennych wyzwaniach i spektakularnych sukcesach – a wszystko to w ramach policyjnej kampanii „Archiwum X -

Nie przestajemy szukać!”. Do usłyszenia!

Muzyka: Aurlien Mergault “White Shadow”

