Archiwum X - Nie przestajemy szukać!
Data publikacji 18.02.2026
Czas trwania podcastu: 59 minut
W kolejnym odcinku policyjnego podcastu rozmawiamy o Archiwum X – komórce, która zajmuje się najpoważniejszymi nierozwiązanymi sprawami kryminalnymi sprzed lat. Naszymi gośćmi są: st. spec. Tomasz Kołada oraz oficer operacyjny z Wydziału Przestępstw Niewykrytych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
W tym odcinku dowiecie się m.in:
- jak wygląda praca nad sprawą – od jej wytypowania, przez analizę akt, aż do zatrzymania sprawcy
- z jakimi instytucjami, ośrodkami badawczymi czy biegłymi Archiwum X współpracuje, aby wykryć sprawców przestępstw
- jakie najnowsze osiągnięcia kryminologii i kryminalistyki pomocne są w rozwiązywaniu spraw archiwalnych
- jak można dołączyć do komórek Archiwum X.
Nasi goście dzielą się z nami opowieściami o swojej pracy „od kuchni”, a także o swoich codziennych wyzwaniach i spektakularnych sukcesach – a wszystko to w ramach policyjnej kampanii „Archiwum X -
Nie przestajemy szukać!”. Do usłyszenia!
Muzyka: Aurlien Mergault “White Shadow”