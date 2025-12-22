Gazeta Policyjna – grudzień 2025

W grudniowym numerze „Gazety Policyjnej” publikujemy podsumowania i relacje z minionych wydarzeń. Nadużyciem byłoby jednak stwierdzenie, że tematy te zdominowały grudniowe wydanie miesięcznika. Jest wręcz przeciwnie – nasza redakcja przygotowała dużą porcję materiałów, w których wybiegamy w przyszłość, zapowiadamy mniejsze i większe zmiany, piszemy o nowoczesnych technologiach oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w służbie Policji. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się także kilka nowych działów czy cykli tematycznych, co z pewności zauważyli nasi stali Czytelnicy. Życząc Wesołych Świąt i spokojnego 2026 roku - zapraszamy do słuchania i czytania.

Czas trwania podcastu: 9 minut