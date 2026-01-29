Gazeta Policyjna – styczeń 2026

Zima za oknem, zima na okładce styczniowego numeru „Gazety Policyjnej”. Jeśli wierzyć synoptykom, to nasza mroźna fotografia okładkowa jeszcze przez kilka tygodni pozostanie aktualna. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy urlop na narty zaplanowali w lutym i marcu. Dla amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także dla tych, którzy z utęsknieniem czekają na wiosnę - przygotowaliśmy „Zimowy dekalog bezpieczeństwa”. Dowiecie się z niego jak zadbać o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych w podróży, na stoku lub w nieprzewidzianej sytuacji. To tylko jeden z wielu tematów, jakie czekają na czytelników wewnątrz numeru. Zapraszamy do słuchania i czytania!

Czas trwania podcastu: 9 minut