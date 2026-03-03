Gazeta Policyjna – luty 2026

Aktualny numer „Gazety Policyjnej” powstawał w najkrótszym miesiącu w roku, co nie oznacza, że Redakcja też mogła pójść na skróty – wręcz przeciwnie. Im krótszy miesiąc, tym większa w zespole redakcyjnym mobilizacja. Porady prawne, specjalistyczne artykuły o tematyce szkoleniowej, wywiady, reportaże, historia, a nawet dwa niewiarygodne policyjne rekordy – jeden z nich dotyczy stażu służby przekraczającego pół wieku. Kto pobił drugi rekord i w jakiej dziedzinie? Zapraszamy do słuchania i czytania.

Czas trwania podcastu: 10 minut