Gazeta Policyjna – wrzesień 2025

Za oknami już jesień, a to oznacza, że teraz wszyscy będziemy mieli więcej czasu na czytanie. Dobrze się składa, bo aktualny numer „Gazety Policyjnej” jest jednym z ciekawszych, jakie Redakcja przygotowała w tym roku. Sprawdzamy w nim, m. in., jak wyglądają pierwsze dni nauki w szkołach z oddziałami o profilu mundurowym. Na kolejnych stronach pytamy funkcjonariuszy, którzy kiedyś odeszli z Policji o to, jakie motywacje skłoniły ich do powrotu do służby. Poza tym, dużo informacji praktycznych, ale też artykułów, które nasi Czytelnicy przeczytają dla samej przyjemności, płynącej z czytania papierowego czasopisma. Po więcej szczegółów - zapraszamy do podcastu.

Czas trwania podcastu: 10 minut