Gazeta Policyjna – październik 2025

Najnowszy numer „Gazety Policyjnej” ma charakter mocno retrospektywny. Jesień jest dla naszej formacji czasem pierwszych podsumowań oraz domykania wielu projektów realizowanych w ciągu całego roku. Widać to na łamach naszego miesięcznika m.in. za sprawą relacji z finałów policyjnych zawodów, konkursów oraz szkoleń. O tej porze roku w Policji bardzo dużo się dzieje – do takiego wniosku dojdzie każdy, kto weźmie do ręki wydanie papierowe. Zapraszamy do słuchania i czytania.

Czas trwania podcastu: 8 minut