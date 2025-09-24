Z policjantem ruchu drogowego

Jak wygląda codzienna służba policjantów ruchu drogowego i co jest potrzebne, aby sprawdzać się w tej pracy? Jakie wyzwania przynoszą zmieniające się przepisy oraz rosnąca liczba użytkowników dróg? Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków i co robią policjanci, aby ograniczyć liczbę tragedii na polskich drogach? A także o tym, jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz o aktualnej kampanii „Mistrzu, zwolnij!” – opowiada podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP w kolejnym epizodzie podcastu „Policja ZAPRASZA”.

Czas trwania podcastu: 61 min