Z policjantem ruchu drogowego

Data publikacji 24.09.2025
Jak wygląda codzienna służba policjantów ruchu drogowego i co jest potrzebne, aby sprawdzać się w tej pracy? Jakie wyzwania przynoszą zmieniające się przepisy oraz rosnąca liczba użytkowników dróg? Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków i co robią policjanci, aby ograniczyć liczbę tragedii na polskich drogach? A także o tym, jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz o aktualnej kampanii „Mistrzu, zwolnij!” – opowiada podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP w kolejnym epizodzie podcastu „Policja ZAPRASZA”.

Czas trwania podcastu: 61 min

Muzyka: „Big Motivation” Koudenov

Nagranie audio Z policjantem ruchu drogowego

