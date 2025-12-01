Gazeta Policyjna – listopad 2025 - Podcasty - Policja.pl

Gazeta Policyjna – listopad 2025

Data publikacji 01.12.2025
Nasze podcasty znajdziesz też na:

Ostatni miesiąc jesieni za nami. Listopad dla naszej formacji był bardzo intensywny, na co szczególny wpływ miały dwa duże wydarzenia – akcja „Znicz” oraz Narodowe Święto Niepodległości. Odbyły się finały ostatnich w tym roku konkursów zawodowych. Nie ustają działania zwiększające odporność służb na zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Długo oczekiwane świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji stało się faktem – jednym słowem – dużo się w listopadzie działo. O tym wszystkim – ale nie tylko - przeczytacie w aktualnym wydaniu „Gazety Policyjnej”.

