Z funkcjonariuszem CBŚP

Od działań operacyjnych w terenie, przez międzynarodową współpracę i negocjacje, aż po przewodniczenie obradom w Brukseli – codzienność podinsp. Michała Aleksandrowicza, naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji - to połączenie pasji i profesjonalnej służby z ogromem odpowiedzialności w podejmowaniu strategicznych decyzji. W naszym podcaście „Policja ZAPRASZA” na rozmowę o kulisach walki z narkotykowym podziemiem, realnych zagrożeniach i wyzwaniach, tajnej broni, jaką jest platforma EMPACT, a także o tym, jak wygląda praca polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Nasze podcasty znajdziesz też na:

To także wyjątkowe spojrzenie na środowisko pracy w CBŚP – wymagania wobec kandydatów, atmosferę i wartości, które sprawiają, że w tej formacji naprawdę chce się służyć.

Muzyka: “Snappin Tension” Allen/Dubois/Latorre/Napoleone

---------------

W ostatnich latach Policja zabezpieczyła ogromne ilości narkotyków: 2022 r. – 18 ton, 2023 r. – 27 ton, 2024 r. – 38 ton. Tylko od 1 stycznia do 31 lipca 2025 r. już 35 ton narkotyków.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.