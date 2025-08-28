Gazeta Policyjna – sierpień 2025

W sierpniowym numerze „Gazety Policyjnej” zdajemy wyczerpującą relację z centralnych obchodów Święta Policji, które jest punktem kulminacyjnym wielu różnych wydarzeń i aktywności, bezpośrednio związanych z naszą formacją. Do tematu rocznic i jubileuszy nawiązujemy także okładką, która zapowiada blok tematów poświęconych 25-leciu powołania Centralnego Biura Śledczego Policji. Do tego przygotowaliśmy dla naszych Czytelników m. in. kilka artykułów o tematyce szkoleniowej i poradniczej oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń z kraju. Zapraszamy do słuchania i czytania.

Czas trwania podcastu: 8 minut